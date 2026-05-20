Chiều 20/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một bé trai mất tích trên vùng biển địa phương.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/5, hai anh em ruột là P.D.T. (13 tuổi) và P.N.P. (12 tuổi, trú tại phường Sa Huỳnh) ra bãi biển gần nhà để tắm. Trong lúc chơi đùa, cả hai không may bị đuối nước, sóng cuốn ra xa bờ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích. Ảnh: N.D

Khi đi làm về, không thấy hai con ở nhà, người cha chạy ra bãi biển tìm thì phát hiện các con đang chới với dưới nước. Ông hô hoán người dân hỗ trợ rồi lao ra biển cứu con.

Tuy nhiên, người cha chỉ kịp cứu được con trai đầu là P.D.T., còn con trai út P.N.P. bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h ngày 20/5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích.