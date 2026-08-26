Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay TAND khu vực 7 (TPHCM) (26/8), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TPHCM - chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Về dân sự, buộc bị cáo Chinh bồi thường cho chị Nguyễn Thị Tiền T. hơn 54 triệu đồng; chị Trần Thị Phương U. hơn 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 8/2021, bị cáo Chinh nhận niềng răng cho chị Nguyễn Thị Tiền T. với giá 20 triệu đồng. Chị T. đóng trước 5 triệu đồng, số tiền còn lại được trả góp mỗi tháng 1 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, chị T. đã trả hết toàn bộ số tiền.

Ngày 22/8/2025, phòng khám của Chinh tháo các mắc cài, kết thúc quá trình niềng răng cho chị T. Tuy nhiên sau khi tháo niềng, răng chị T. bị đau nhức. Cho rằng răng bị hư xương, mất thẩm mỹ, chị T. phản hồi với Chinh. Hai bên nhắn tin trao đổi qua lại nhưng không thống nhất được cách giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 27/8/2025, chị T. đến phòng khám yêu cầu cắt nướu răng và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với giá 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. không trả tiền vì cho rằng việc chỉnh sửa lại răng do lỗi của phòng khám vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thấy chị T. không trả tiền, Chinh nhắn tin đòi tiền, dẫn đến hai bên tranh cãi qua tin nhắn.

Khoảng 14h30 ngày 3/9/2025, chị T. cùng bạn là chị Trần Thị Phương U. đến phòng khám gặp Chinh giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu bồi thường do cho rằng phòng khám làm hỏng răng trong quá trình niềng.

Khi gặp để nói chuyện, Chinh không thừa nhận ca niềng răng này lỗi và yêu cầu chị T. ra về. Lúc này, chị U. cầm điện thoại quay clip trong cơ sở kinh doanh của Chinh.

Sau nhiều lần yêu cầu chị T. về nhưng không được, Chinh bực tức, cầm một cây gậy kim loại dí và đè ghì vào cổ chị T. trên ghế sofa. Sau đó, Chinh tiếp tục giật tay, kéo chị T. xuống đất.

Thấy chị T. đang cầm điện thoại quay phim, Chinh giật lấy rồi ném xuống sàn làm điện thoại của chị T. bị vỡ. Chinh tiếp tục giật mắt kính chị T. đang đeo và ném xuống sàn nhà.

Khi quay lại, thấy chị U. cũng đang dùng điện thoại ghi lại toàn bộ hành vi của mình, Chinh xông tới định giật điện thoại nhưng được anh Trần Quốc A. (chồng Chinh) và mọi người can ngăn. Mặc dù vậy, Chinh vẫn lớn tiếng chửi và xông đến dùng dép ném, dùng chân đá vào người chị T.

Sau khi ra về, chị T. đến Công an phường Hạnh Thông Tây trình báo.

Ngày 9/6/2025, chị U. đăng tải 2 đoạn clip ghi lại sự việc tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, gây bức xúc trong dư luận.

Tại phiên tòa, bị cáo Chinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân tâm huyết với bệnh nhân nhưng không được công nhận, thậm chí còn bị xúc phạm nên mới nóng giận.