Chiều tối 28/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham dự.

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN. Về phía chính quyền có bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cùng lãnh đạo địa phương và đại diện các sở, ban, ngành.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ và phút nhập từ bi quán nhằm tưởng nhớ công đức Đức Thế Tôn, các bậc tiền bối hữu công cùng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Đạo pháp và dân tộc.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thượng tọa Thích Thanh Phong tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Điểm nhấn của chương trình là đoàn xe hoa diễu hành bắt đầu từ 19h với 17 xe được trang hoàng rực rỡ ánh sáng, mang nhiều biểu tượng Phật giáo đặc sắc.

Đoàn diễu hành xuất phát từ lễ đài chính trên đường Ba Cu, đi qua các tuyến đường Quang Trung, Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân, vòng xoay Đài Liệt sĩ, đại lộ Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Lợi, Hoàng Diệu trước khi trở về lễ đài chính.

Dọc các tuyến đường, hàng nghìn người dân và du khách tập trung theo dõi đoàn xe hoa, tạo nên không khí sôi động, trang nghiêm trong mùa Phật đản.

Trước đó chiều cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đền thờ liệt sĩ Vũng Tàu; thăm hỏi, tặng quà người nghèo và tổ chức chương trình diễu hành xe đạp hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.