Ngày 6/11, đại diện Iceland – Helena O’Connor bất ngờ chia sẻ lý do vắng mặt tại sự kiện The Universe Ceremony tối qua ở Miss Universe 2025 trên trang cá nhân. Cô viết: “Đôi khi cuộc sống đưa ta đến những ngã rẽ không ngờ và điều đó cũng không sao cả.

Vài ngày gần đây tôi không khỏe và đã phải nhập viện bằng xe cứu thương cách đây 2 hôm. Tôi vô cùng biết ơn trước sự tử tế và hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người ở Thái Lan trong thời gian này. Tôi vẫn đang hồi phục. Cảm ơn tất cả vì những lời hỏi thăm – điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi”.

Hoa hậu Iceland – Helena O’Connor.

Helena năm nay 20 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà. Trước khi đến với Miss Universe 2025, cô từng đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024 và lọt Top 25 chung cuộc.

Tại sự kiện The Universe Ceremony diễn ra ở Bangkok, Chủ tịch Miss Grand International – ông Nawat Itsaragrisil đã bất ngờ xuất hiện và gửi lời xin lỗi công khai trên sân khấu sau hàng loạt tranh cãi gần đây: “Trước tiên, tôi xin lỗi vì những điều tế nhị đã xảy ra. Nếu ai đó cảm thấy tổn thương hay không thoải mái, tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Miss Universe trên toàn thế giới. Nhưng tôi hy vọng rằng mọi thông điệp được lan tỏa đều phải là những điều đúng đắn”.

Ông Nawat nói lời xin lỗi trên sân khấu cuộc thi.

Sự kiện tối 5/11 cũng đánh dấu màn xuất hiện nổi bật của đại diện Việt Nam – Hương Giang. Cô diện đầm đuôi cá đính pha lê tinh xảo, tôn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái rạng rỡ. Trên sân khấu, Hương Giang tự tin sải bước và hô vang 2 tiếng “Nguyễn Hương Giang - Việt Nam” đầy tự hào.

Hương Giang trong sự kiện tối qua ở Miss Universe 2025.

Hương Giang hô tên ở Miss Universe:

Dàn thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia đều diện trang phục lộng lẫy, phô diễn kỹ năng catwalk và nhan sắc quyến rũ trên sân khấu. Năm nay, cuộc thi được đánh giá là một trong những mùa có chất lượng thí sinh cao nhất lịch sử khi quy tụ loạt ứng viên mạnh từ châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.

Dàn thí sinh Miss Universe 2025 khoe nhan sắc quyến rũ.

Đại diện Mexico – Fatima Bosch thu hút sự chú ý sau lùm xùm rời khỏi phòng họp vì tranh cãi gay gắt với ông Nawat trước đó.

Hoa hậu Bờ Biển Ngà – Olivia Yace hiện là ứng viên sáng giá cho cuộc thi năm nay. Cô từng là Á hậu 2 Miss World 2021.

Sau sự kiện, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động quảng bá du lịch tại Phuket và Pattaya, trước khi bước vào các phần thi quan trọng như Trang phục dân tộc và Bán kết (ngày 19/11). Đêm chung kết Miss Universe 2025 sẽ được tổ chức tại Nonthaburi vào ngày 21/11, nơi đương kim hoa hậu Victoria Theilvig của Đan Mạch sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Ảnh, Video: MU, IGNV