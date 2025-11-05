Thừa nhận sợ hãi và chịu áp lực quá lớn

Tối 4/11, sau vụ lùm xùm gây chấn động tại buổi trao sash Miss Universe 2025, Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil - đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi tại Thái Lan - đã livestream giải thích và xin lỗi.

Ông thừa nhận đã gọi an ninh trong buổi trao sash vì sợ hãi và cảm thấy không thoải mái, lo rằng có thể có chuyện xảy ra với mình. Ông chia sẻ chịu quá nhiều áp lực và căng thẳng vì những vấn đề phát sinh liên tục trong 3 ngày vừa qua.

Nawat giải thích muốn tạo ra một sự kiện lớn nhưng khoảng 20 quốc gia từ chối quay video cho các nhà tài trợ. Ông cho biết đã chi số tiền lớn và muốn các thí sinh quay video quảng bá nhà tài trợ. Tuy nhiên, tình huống phức tạp vì một số thí sinh không tuân theo yêu cầu này.

Ông Nawat Itsaragrisil trao đổi buổi trao sash gây ồn ào.

Ông hứa từ bây giờ sẽ không ép bất kỳ thí sinh nào quay video nếu họ không muốn. Nawat sẽ chăm sóc thí sinh hết mức và để mọi người tự do làm những gì họ muốn mà không có điều kiện ràng buộc và cho biết đã xin lỗi 75 cô gái còn lại trong phòng vì những gì đã xảy ra.

Về hoa hậu Mexico Fátima Bosch - người bị ông chỉ trích công khai, Nawat nói: "Đừng lo về Miss Mexico, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Trước sự kiện trao sash của Miss Universe 2025 tại Thái Lan, ông Nawat cáo buộc tổ chức Miss Universe thực hiện nhiều hành động bất hợp pháp và cảnh sát Thái Lan đã đưa 3-4 người thuộc ban tổ chức ra khỏi đất nước. Nawat cáo buộc nhiều thí sinh không hợp tác, tuyên bố có danh sách khoảng 20 quốc gia. Ông khiến không khí căng thẳng bằng cách ám chỉ điểm số của thí sinh có thể bị ảnh hưởng.

Ông Nawat nhắc thẳng tên Fátima Bosch, cáo buộc cô không đăng bài về Thái Lan theo lệnh của giám đốc quốc gia Mexico - người đã bị cảnh sát Thái Lan trục xuất. Khi Fátima cố gắng bày tỏ quan điểm nhưng trao đổi giữa 2 bên không đồng nhất. Phản ứng của Nawat vượt qua mọi giới hạn chuyên nghiệp khi thậm chí liên tục yêu cầu các thí sinh ngồi xuống, gọi an ninh can thiệp khi họ bắt đầu kéo nhau ra ngoài.

Sau sự cố nghiêm trọng, Tổ chức Miss Universe ra thông cáo chính thức tái khẳng định cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về sự tôn trọng, an toàn và chính trực cho tất cả thí sinh. Một phái đoàn cấp cao do CEO Mario Búcaro dẫn đầu đang trên đường đến Thái Lan để tăng cường sự hợp tác với nước chủ nhà nhằm đảm bảo môi trường an toàn và chuyên nghiệp.

Ông Nawat livestream nói về ồn ào của buổi trao sash:

Hương Giang thay 3 đầm dạ hội trong 1 ngày

Sau sự kiện lùm xùm, các thí sinh Miss Universe 2025 phấn khích khi hòa nhập không khí tại buổi tiệc tối. Đại diện Việt Nam thu hút trong bộ váy cut-out tông nude thanh lịch, tôn lên vóc dáng thon gọn. Chiếc túi xách nhỏ đen cùng phụ kiện tối giản giúp Hương Giang tỏa sáng giữa dàn người đẹp.

Trong suốt buổi tiệc, Hương Giang nhiệt tình giao lưu với các thí sinh đến từ Singapore, Senegal và nhiều quốc gia khác. Cô thoải mái trò chuyện, chụp ảnh, thể hiện tinh thần cởi mở và thân thiện. Hình ảnh Hương Giang vui vẻ trên du thuyền sang trọng cho thấy cô đã nhanh chóng hòa nhập và tạo dựng mối quan hệ tốt với các thí sinh.

Trên du thuyền, Hương Giang ngồi cùng bàn với các thí sinh đến từ nhiều châu lục khác nhau. Hương Giang đã thay tới 3 chiếc đầm trong 1 ngày để đa dạng hình ảnh dự thi.

Sau buổi tiệc, Hương Giang nhận sash Vietnam tại Miss Universe từ đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig trong sự kiện được tổ chức gấp rút sau sự cố buổi chiều. Các thí sinh chính thức bắt đầu hành trình chinh chiến tại Miss Universe với các hoạt động từ hôm nay (5/11).

Hương Giang nhận sash tại Miss Universe 2025:

Minh Tinh

Ảnh: Galaxy Queen, video: TT