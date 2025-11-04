Cảnh sát kiểm tra hoạt động của Miss Universe

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh sát địa phương đã có mặt tại khu vực khách sạn tổ chức các hoạt động trong ngày thứ 2 của Miss Universe sau khi nhận được thông báo từ ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International. Đây cũng là đơn vị giành quyền đăng cai Miss Universe lần thứ 74 tại Thái Lan.

Trả lời truyền thông, ông Nawat cho biết Tổ chức Miss Universe đã đưa một nhà tài trợ bất hợp pháp vào Thái Lan - một công ty casino trực tuyến.

"Casino trực tuyến là bất hợp pháp ở Thái Lan. Họ không nói với chúng tôi về nhà tài trợ này", ông Nawat chia sẻ.

Ông Nawat trao đổi với cảnh sát tại khách sạn tổ chức các hoạt động của Miss Universe. Tên của casino đã được che mờ trên hình. Ảnh: Chụp màn hình

Chủ tịch Miss Grand International khẳng định việc này không chỉ bất hợp pháp ở Thái Lan mà còn vi phạm luật pháp và tôn giáo của nhiều quốc gia khác. Ban tổ chức Miss Universe đã để các thí sinh chụp ảnh và quay video clip quảng bá cho casino trực tuyến.

Trên fanpage Miss Universe Thailand, công ty Miss Grand International Public Company Limited đưa ra thông báo chính thức, khẳng định họ là đơn vị đăng cai tổ chức nhưng không liên quan đến hoạt động quảng bá casino trực tuyến.

"Hoạt động quảng bá này được thực hiện hoàn toàn bởi Tổ chức Miss Universe (MUO)", thông báo nhấn mạnh.

Ông Nawat trao đổi với truyền thông về vụ việc:

Hương Giang vẫn tỏa sáng giữa ồn ào

Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam Hương Giang vẫn tiếp tục tỏa sáng trong các hoạt động cuối ngày thứ 2 tại Miss Universe. Cô xuất hiện thanh lịch trong bộ đầm đen lụa quyến rũ, tự tin sải bước cùng các đối thủ đến từ Nepal và Belize.

Nhiều người hâm mộ tập trung đông đúc tại sảnh khách sạn chào đón Hương Giang, liên tục reo hò "Ôi thôi chết" - câu nói quen thuộc gắn liền với nữ ca sĩ khi tham gia gameshow. Các fan còn cất lên giai điệu Thềm nhà có hoa, ca khúc gây chú ý của Hương Giang tại Vietnam Idol 2012.

Hương Giang cũng thể hiện tinh thần vui vẻ, hòa đồng khi tham gia các hoạt động cùng dàn thí sinh Miss Universe. Cô không ngần ngại nhảy múa, giao lưu thân thiện với các đối thủ, tạo nên bầu không khí ấm áp và gắn kết. Sự tự tin, chuyên nghiệp của Hương Giang được thể hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh mắt.

Hương Giang chụp hình cùng khán giả.

Hương Giang cùng hơn 120 thí sinh khác vẫn tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch của cuộc thi. Với phong thái rạng rỡ và thái độ tích cực, đại diện Việt Nam đang tự tin nhập cuộc tại cuộc thi năm nay.

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.

Hương Giang trong sự kiện tối 3/11:

Minh Tinh

Ảnh: Galaxy Queen