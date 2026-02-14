Ngày 14/2, tờ Inquirer đưa tin Lullete Jane Ramilo (32 tuổi) thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra khoảng 18h45 ngày 13/2 tại thị trấn San Manuel, tỉnh Isabela (Philippines).

Nạn nhân được xác định là Á hậu Lullete Jane Ramilo.

Theo cảnh sát, nạn nhân đang ngồi trong chiếc SUV trước cổng nhà cùng 3 con nhỏ, trong khi cha cô xuống xe để mở cổng. Một đối tượng đi xe máy không gắn biển số bất ngờ áp sát và nổ nhiều phát súng vào phương tiện. Lullete trúng đạn ở vùng mặt và hông, tử vong tại chỗ và sau đó được xác nhận đã qua đời tại Manuel Roxas District Hospital.

3 trẻ em may mắn không bị thương nhưng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nghi phạm được cho là đã tẩu thoát về hướng đông dọc theo quốc lộ.

Người thân nạn nhân chia sẻ với truyền thông:

Thiếu tá Rogelio Natividad cho biết cơ quan chức năng đang điều tra theo nhiều hướng, bao gồm khả năng xuất phát từ động cơ cá nhân hoặc liên quan đến công việc. “Chúng tôi chưa có manh mối rõ ràng về động cơ hay nghi phạm. Hiện vẫn đang xử lý chứng cứ và tiếp tục xác minh”, ông nói.

Cảnh sát đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định loại vũ khí sử dụng, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các đối tượng khả nghi.

Lullete từng đạt danh hiệu Á hậu Miss Earth Philippines 2013.

Lullete Jane Ramilo từng đăng quang Hoa hậu San Manuel và giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss Earth Philippines (Hoa hậu Trái đất Philippines) 2013, đồng thời nhận thêm các giải phụ như Miss Global International và Miss Genuine Person. Sau cuộc thi, cô theo đuổi lĩnh vực giáo dục và tốt nghiệp ngành Sư phạm Trung học tại University of Perpetual Help System Laguna.