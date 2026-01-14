Ngày 14/1, truyền thông Philippines đưa tin về sự ra đi đột ngột của người mẫu Nicole Magallanes Parayno ở tuổi 22. Thông báo từ gia đình viết: “Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xin báo tin về sự ra đi bất ngờ của một sinh mệnh trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống”. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Nicole Magallanes Parayno đăng quang Miss Progress Philippines 2025.

Nicole là người mẫu trực thuộc Crowns and Sceptres Modelling Agency. Năm 20 tuổi, cô gây chú ý tại Miss Posture Philippines 2024 khi giành ngôi Á hậu 1 cùng loạt giải phụ như Best Interview, Best Long Gown và Best Talent. Sau đó, Nicole tiếp tục đăng quang Miss Progress Philippines 2025 và đại diện quốc gia tham dự Miss Progress International lần thứ 10 tại Ý, nơi cô giành danh hiệu Miss Progress International Internet, mang về thành tích đáng tự hào cho Philippines.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Nicole còn là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật X-quang tại Đại học Far Eastern University với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ít ai biết Nicole còn là một người mẹ trẻ. Sự ra đi đột ngột của cô để lại nỗi mất mát lớn, đặc biệt với cô con gái nhỏ và gia đình, trong đó có người bà 90 tuổi đang phải gánh chịu cú sốc tinh thần nặng nề.

Thông tin Nicole làm mẹ ở tuổi 22 khiến người hâm mộ bất ngờ.

Thông tin Nicole qua đời khiến người hâm mộ, bạn bè và cộng đồng sắc đẹp Philippines không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trên mạng xã hội, nhiều lời chia buồn và thông điệp yêu thương được gửi đi để tiễn biệt cô gái trẻ được nhớ đến như một người đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Nicole tại các cuộc thi sắc đẹp:

Nguồn: Oreime