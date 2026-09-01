Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 47.600 tấn, giá trị 359,8 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt 7.564 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 38.200 tấn, kim ngạch lên tới 290,2 triệu USD, tăng mạnh 24,4% về lượng và tăng 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng Mỹ nhập khẩu tăng mạnh từ 67,6% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về giá trị cũng tăng từ 68,9% lên 80,7%.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt 7.593 USD/tấn, cao hơn mức giá 7.564 USD/tấn nhập khẩu bình quân của Mỹ từ các thị trường.

Với thị phần áp đảo hơn 80%, Việt Nam đang bỏ xa các đối thủ là Ấn Độ, Indonesia và Brazil trong cuộc đua xuất khẩu loại hạt được ví như “vàng đen” sang thị trường Mỹ.

Thống kê từ Cục Hải quan cũng cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 22.800 tấn, kim ngạch ước đạt 149,5 triệu USD, tăng 6,6% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 168,8 nghìn tấn “vàng đen”, thu về 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tăng 16,7% về lượng và tăng 11,1% về giá trị.

Trong 7 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 41.500 tấn, giá trị đạt 299,3 triệu USD, tăng mạnh 26,6% về lượng và tăng 20,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, thị trường Mỹ chiếm tới 24,6% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng qua, cao hơn so với mức 22,7% của năm 2025.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường hồ tiêu thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung ở mức thấp, trong khi nhu cầu tại nhiều thị trường lớn có dấu hiệu phục hồi.

Tồn kho hồ tiêu toàn cầu hiện còn khoảng 170 nghìn tấn, trong đó riêng Việt Nam khoảng 50.000-60.000 tấn.

Năm 2025, sản lượng hạt tiêu của nước ta ước đạt 170 nghìn tấn, giảm 12,8% so với năm trước.

Cũng theo VPSA, dù doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ chi phí logistics và những bất ổn địa chính trị, song nguồn cung hạn chế là một trong những yếu tố giúp giá hạt tiêu duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm, qua đó hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Mỹ tiếp tục được nhận định là thị trường quan trọng đối với hạt tiêu Việt Nam. Việc xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh cho thấy năng lực cung ứng và vị thế của hạt tiêu Việt Nam tại một trong những thị trường tiêu thụ lớn của thế giới.