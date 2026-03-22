Theo thống kê từ Cục Hải quan, tính đến hết tháng 2 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 35,57 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 231,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng được ví như “vàng đen” này tăng mạnh 30,8% về lượng và tăng 25,6% về giá trị.

Năm 2026, nguồn cung tiêu toàn cầu dự kiến giảm 15-20% do lượng tồn kho ở nhiều nước sản xuất chính giảm. Trong khi đó, nhu cầu toàn cầu được dự báo phục hồi, đặc biệt tại Mỹ khi thuế suất giảm về 0%.

Nhu cầu từ Trung Quốc cũng được kỳ vọng tăng, nơi lượng tồn kho được cho là đang ở mức thấp và có thể không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo đó, ngành tiêu Việt Nam vẫn có cơ sở để đẩy mạnh xuất khẩu và tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu sau 3 tháng giảm liên tiếp đã tăng trở lại trong tháng 2, đạt 6.609 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 1/2026.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm nay, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này của nước ta vẫn giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 6.499 USD/tấn.

Trong hai tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 25,09% tổng lượng, tăng so với mức 21,57% của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Thái Lan tăng đột biến, đưa quốc gia này trở thành thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn thứ ba của Việt Nam trong hai tháng năm 2026, chỉ sau Mỹ và Đức.

Theo đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Thái Lan trong tháng đầu năm nay đạt 1.940 tấn, đem về 14,02 triệu USD, tăng 124,8% về lượng và tăng 103,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan đang nổi lên là thị trường xuất khẩu hạt tiêu chủ lực của Việt Nam. Đây cũng là thị trường có nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu tăng mạnh trong những năm gần đây.

Thống kê của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Thái Lan đã tăng từ mức 5.990 tấn năm 2020 lên 9.652 tấn trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu bình quân hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 đạt 10%/năm.

Đáng chú ý, năm nay nhập khẩu hạt tiêu của Thái Lan tiếp tục tăng mạnh, với lượng nhập khẩu trong tháng 1 đạt 978 tấn, kim ngạch khoảng 7,48 triệu USD, tăng 121,2% về lượng và tăng 105% về trị giá so với tháng 1/2025.

Hiện, Thái Lan nhập khẩu hạt tiêu từ 11 thị trường, trong đó Việt Nam là nguồn cung chính, chiếm 99,63% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này.

Theo các chuyên gia ngành hàng “vàng đen”, nhu cầu tiêu thụ gia vị trong ngành thực phẩm và du lịch tại Thái Lan tăng nhanh, trong khi nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ hoặc có chi phí cao. Vì vậy, nước này phải đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu để phục vụ tiêu dùng và chế biến.

Cùng với đó, Thái Lan cũng tăng dự trữ hạt tiêu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đi lên, còn sản lượng được dự báo giảm.

Dự báo nhập khẩu hạt tiêu của Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới nên Việt Nam có thể tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này.