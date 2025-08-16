MS 2025.218

Trong phòng phẫu thuật, số phận của cô con gái Lê Thị Thu (SN 2008) chưa biết ra sao, bên ngoài hành lang Bệnh viện Việt Đức, suốt cả một ngày dài ông Lê Văn Cường (SN 1974) sốt ruột hết đứng lại ngồi chờ tin con.

Cả hai đứa con mang theo những hy vọng của ông giờ đây đều gần như rất khó trở lại cuộc sống bình thường như trước đây do tai nạn giao thông.

Căn nhà nhỏ của ông Cường tại thôn Tân Lập, xã Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Phòng, trước đây luôn rộn rã tiếng cười đùa của 2 con nhưng giờ trở nên im lìm do những biến cố liên tục ập đến gia đình ông.

Năm 2017, con trai đầu lòng của vợ chồng ông là Lê Văn Sang (SN 2003) bị tai nạn xe máy dẫn tới chấn thương sọ não, di chứng để lại hết sức nặng nề. Cũng từ đó chàng thanh niên mới bước qua tuổi 20 sống trong cảnh thần kinh không ổn định, luôn phải dùng thuốc để điều trị.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tai họa tiếp tục ập xuống gia đình ông một lần nữa. Cuối tháng 7/2025 vừa qua, cô con gái của ông Cường là Lê Thị Thu (SN 2008) lại bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng: vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não nặng.

Sau khi được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, Thu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Ngày 2/8, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật giải tỏa não cho Thu.

Em Lê Thị Thụ bị tai nạn đa chấn thương nặng, dù đã thoát qua cơn hiểm nghèo nhưng phải điều trị trong thời gian dài rất tốn kém.

“Gần một ngày trời tôi chờ ngoài phòng phẫu thuật mà tâm trạng rối bời. Mãi đến khi đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra thông báo: con đã thoát qua cơn hiểm nghèo. Lúc này tôi mới thở phào như trút được gánh nặng trong lòng”, ông Cường nghẹn ngào chia sẻ.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, hiện tại Thu vẫn trong tình trạng nặng, chưa tỉnh hoàn toàn, phải tiếp tục điều trị phục hồi chức năng trong thời gian rất dài.

Điều mà ông Cường lo nhất hiện nay chính là chi phí điều trị cho con. Từ ngày con gái nằm viện, chi phí điều trị lên tới 50 triệu đồng, chưa kể, mỗi ngày tiền thuốc ngoài bảo hiểm của con hết khoảng 3-5 triệu đồng. Đến nay số tiền vay mượn để chi phí cho Thu khoảng hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình phục hồi chức năng lâu dài sắp tới cũng cần một khoản chi phí rất tốn kém mà ông chưa dám nghĩ tới.

Trong khi trước đó, thời điểm con trai bị tai nạn, khoản nợ hơn 300 triệu đồng vẫn còn treo lơ lửng, ông vẫn chưa trả được đồng nào. Từ đó đến nay, mỗi tháng, tiền thuốc bổ trợ thần kinh cho con trai hết 1 triệu đồng vẫn phải duy trì thường xuyên không thể thiếu.

“Con trai gặp tai nạn chưa trở lại bình thường thì nay con gái lại nằm đó không biết bao giờ mới hồi phục được. Lo cho hết đứa lớn đến đứa nhỏ tôi đã kiệt quệ rồi, giờ chẳng còn gì ngoài mấy sào ruộng”, ông Cường đau khổ nói.

Con trai và con gái đều bị tai nạn nguy kịch khiến ông Cường gánh nợ, kinh tế kiệt quệ.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết: Bệnh nhân Lê Thị Thu bị tai nạn dẫn đến đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt. Mặc dù bệnh nhân đã làm phẫu thuật giải tỏa não, nhưng qúa trình điều trị còn lâu dài do các chấn thương nặng. Toàn bộ viện phí hiện tại gia đình đều phải vay mượn. Mong cộng đồng chia sẻ và giúp đỡ gia đình để các cháu có điều kiện chữa bệnh.