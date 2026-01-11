Nếu không gặp Trương Húc Ấn, khó ai tin rằng một người trẻ từng trải qua phẫu thuật loại bỏ một chân lại có thể giữ được tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ đến vậy.

Câu chuyện của anh - từ bệnh tật, mất mát đến hành trình chinh phục những đỉnh núi hiểm trở - đã trở thành nguồn động viên cho rất nhiều người đang đối diện khó khăn trong cuộc sống, theo trang QQ.

Trương Húc Ấn, quê An Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), từng là vận động viên của trường thể thao địa phương. Năm 2018, anh mắc bệnh hiếm liên quan đến mạch máu, dẫn đến hoại tử nghiêm trọng ở chân trái. Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ chân trái để giữ lại sự sống cho anh.

Người đàn ông kiên cường chinh phục từng ngọn núi dù mất đi chân trái. Ảnh: QQ

Biến cố đến ngay trước tết Nguyên đán năm 2019 đã khiến cuộc đời Trương Húc Ấn gần như phải “bắt đầu lại từ con số 0”. Thế nhưng, thay vì gục ngã, anh lựa chọn đối diện.

Chỉ một thời gian sau phẫu thuật, Trương Húc Ấn đã tập đi bằng nạng, rồi lắp chân giả, từng bước quay lại với cuộc sống.

“Tôi chỉ mất một cái chân, chứ không mất đi ước mơ”, anh từng chia sẻ.

Mang trong mình tinh thần của một võ sĩ, Trương Húc Ấn đặt ra cho bản thân mục tiêu tưởng chừng không tưởng: đi khắp non sông Trung Quốc bằng chính đôi tay, một chân còn lại và một chiếc chân giả.

Trong vòng 7 tháng, anh lần lượt chinh phục Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, cùng nhiều ngọn núi nổi tiếng khác như Hoàng Sơn, Lư Sơn, Nhạn Đãng Sơn, Nga Mi Sơn… Có những chặng đường, anh phải bò từng bậc đá suốt hàng chục giờ đồng hồ, đối mặt mưa bão, rét buốt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong một lần khi leo Nga Mi Sơn, Trương Húc Ấn từng mắc kẹt trong mưa lớn suốt 46 giờ, suýt bị đàn khỉ tấn công. Nhưng chính trong những thời điểm khắc nghiệt ấy, anh càng củng cố niềm tin rằng: “Không có con đường nào là không thể vượt qua”.

Ngày 1/1/2026 vừa qua, “hiệp sĩ một chân” Trương Húc Ấn tiếp tục gây chú ý khi một mình leo Hoa Sơn giữa trời tuyết, mở đầu năm mới theo cách đầy thử thách. Trên đường leo núi, nhiều du khách đã dừng lại chào hỏi, chụp ảnh và cổ vũ tinh thần cho anh.

Những đoạn video ghi lại hành trình này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Phần lớn người dùng mạng bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm và ý chí vượt giới hạn của Trương Húc Ấn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: “Dũng cảm lớn nhất là biết bảo vệ bản thân, chứ không phải đặt mình vào nguy hiểm”.

Trước những tranh luận này, Trương Húc Ấn lên tiếng cho biết anh đã chuẩn bị cho chuyến leo núi suốt nhiều tháng. Việc gặp tuyết rơi là ngoài dự tính, nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục để tạo dấu ấn cho thời khắc chuyển giao năm mới, coi đó là một khởi đầu may mắn.

“Trong suốt quá trình leo núi, tôi nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng và sự hỗ trợ của nhân viên trên núi. Tâm trạng tôi lúc đó thực sự rất vui”, anh chia sẻ.

Với Trương Húc Ấn, leo núi không chỉ là chinh phục thiên nhiên, mà còn là cách để truyền đi thông điệp sống tích cực: “Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp ai đó đang ở trong bóng tối tìm thấy ánh sáng”.

Anh cũng đặt ra những mục tiêu dài hạn: chinh phục đỉnh cao nhất của mỗi tỉnh Trung Quốc, leo các ngọn núi 6.000m ở Tứ Xuyên, và trong 5 năm tới sẽ đi bộ dọc Trường Thành từ Sơn Hải Quan đến Gia Dụ Quan.

Từ một vận động viên mất đi chân trái vì bệnh tật, Trương Húc Ấn đã tự biến mình thành “hiệp sĩ một chân” giữa đời thường, không áo choàng, không phép màu, chỉ có nghị lực và niềm tin không chịu khuất phục trước số phận.