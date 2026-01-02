Từ bỏ giấc mộng phồn hoa

Trước khi về Đà Lạt (Lâm Đồng) “sống chậm”, Vũ Công (SN 1995, quê Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng) đã có 13 năm bôn ba ở TPHCM. Tốt nghiệp ngành marketing, anh chia sẻ, đã làm việc cho 2 công ty lớn về nhà hàng, khách sạn, từng có thời gian giữ vị trí giám đốc và có thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng.

Thế nhưng, bước sang tuổi 30, Công thấy mình mất cân bằng. Nhìn lại hành trình 13 năm bôn ba nơi phố thị, mỗi ngày đều phải đối mặt với áp lực công việc, thời hạn và những mục tiêu khó đạt được, anh mệt nhoài.

“Hơn bao giờ hết, tôi ao ước một cuộc sống an yên và tĩnh lặng”, Công chia sẻ.

Công từng có 13 năm sống và làm việc ở TPHCM

Dẫu vậy, từ bỏ vị trí giám đốc và mức lương cao vẫn là quyết định khó khăn. Công "cố kiết" làm cho đến khi đầu óc trống rỗng, nhiều đêm trằn trọc đến mất ngủ. Đầu năm 2025, anh quyết định tạo “khúc cua” cho cuộc đời để lấy lại cân bằng.

“Đến một thời điểm nhất định, tôi nhận ra, tự do về thời gian, sức khỏe và chất lượng cuộc sống quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều.

Cái tôi thiếu khi ấy là sự an yên nên quyết định chọn hướng đi mới, sống chậm hơn, yêu bản thân nhiều hơn”, Công tâm sự.

Nhiều người trẻ chọn “bỏ phố về quê” để chữa lành tâm hồn nhưng Công có hướng đi khác. Thay vì quê nhà Đắk Nông, anh quyết định chọn Đà Lạt là điểm dừng chân.

Công đến Đà Lạt lần đầu tiên vào năm 2014. Ngay lần đầu ghé thăm, anh đã mê khí hậu mát mẻ, trong lành nơi đây. Anh đã đến Đà Lạt 6 lần, vào những khi cần không gian tĩnh lặng để cân bằng tâm trạng.

Đến khi quyết định thay đổi, nơi đầu tiên anh nghĩ đến cũng là Đà Lạt.

Căn nhà xinh đẹp của Công ở Đà Lạt

“Tôi muốn có cuộc sống độc lập, tự khám phá vùng đất mới, tạo dựng nhịp sống của riêng mình. Với tôi, Đà Lạt không chỉ là điểm đến mà còn là nơi mình thuộc về”, Công nói.

Công lên kế hoạch “bỏ phố về Đà Lạt” một cách chi tiết. Trước khi nghỉ việc, anh có 3 tháng làm việc online để bàn giao mọi thứ. Anh cũng có một khoản tiết kiệm, đủ sống đến khi tìm được công việc thích hợp.

Công dành thời gian tìm hiểu, chọn nơi mình muốn mua đất, xây nhà. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị kỹ về mặt tinh thần để không bị “hụt hẫng” khi thay đổi cuộc sống. Khi mọi thứ xong xuôi, anh mới chính thức rời phố thị.

“Chữa lành” tâm hồn

Vũ Công mua một mảnh đất nhỏ ở vùng ven Đà Lạt. Trong 2 tháng xây nhà, anh sống tại một khách sạn gần đó để theo dõi tiến độ thi công.

Không gian xung quanh và bên trong căn nhà của Công

Tháng 5/2025, căn nhà với tổng chi phí xây dựng, nội thất khoảng 700 triệu đồng hoàn thành trong sự xúc động nghẹn ngào của chàng trai trẻ.

“Căn nhà nhỏ thôi nhưng đó là không gian tôi mơ ước bấy lâu. Điều khiến tôi phấn khích nhất là không gian thơ mộng xung quanh đó. Lối vào nhà có một hàng tre xanh, xa xa là con dốc nhỏ và nhìn lên trên sẽ thấy tán thông xanh mát.

Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian để tôi sống chậm lại, kết nối nhiều hơn với thiên nhiên”, Công chia sẻ.

Công tự thiết kế không gian sống của mình. Căn nhà 48m2 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và khu vườn phía trước, tuy nhỏ gọn mà đủ đầy.

Với màu sơn và nội thất, anh chọn màu be, màu nâu gỗ là màu sắc chủ đạo để tạo cảm giác ấm áp, thanh lịch. Căn nhà có nhiều cửa sổ để đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp không gian thoáng đãng hơn.

Phía trước nhà, anh trải thảm cỏ và trồng những loại cây mang nhiều năng lượng để tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào. Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ để anh thỏa mãn đam mê trồng hoa, trồng rau.

“Tôi muốn căn nhà nói lên phong cách sống của mình nên đầu tư thời gian, công sức cho nó. Nếu được hỏi ‘làm gì cực nhất trên đời?’, tôi sẽ trả lời là ‘làm nhà'.

Thế nhưng, khi đứng giữa căn nhà hít hà mùi gỗ mới, tôi nhận ra, mọi áp lực, mệt mỏi trước đó đều xứng đáng’”, Công nói.

Công hài lòng với cuộc sống hiện tại

Công đã có 7 tháng trải nghiệm cuộc sống mới trong căn nhà của riêng mình. Bảy tháng qua, anh sống một cuộc đời khác, bình yên, nhẹ nhàng, có được và có mất.

Khu anh sống dân cư không quá đông đúc nên yên tĩnh, bình lặng. Nhà cách chợ khoảng 10 phút đi xe nên việc mua bán đều thuận lợi. Những tiện ích khác như nhà thuốc, bệnh viện cũng khá đầy đủ. Bởi vậy, anh sống hòa mình với thiên nhiên mà không bị tách rời cuộc sống.

Mỗi ngày, Công dành thời gian làm việc online để duy trì thu nhập. Làm việc trong không gian yên tĩnh, khí hậu mát mẻ, trong lành, anh tập trung và thấy công việc hiệu quả hơn.

Thời gian rảnh, anh chăm sóc khu vườn, trồng các loại rau, củ, quả sạch để phục vụ bữa ăn của mình. Ngoài ra, anh dành thời gian chất lượng để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

“Cuộc sống của tôi chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận ra, bình yên chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trong khoảnh khắc giản dị thường ngày”, Công kể.

Công tìm thấy niềm vui khi làm vườn

Tuy vậy, việc hòa nhập với cuộc sống mới không hoàn toàn thuận lợi. Thời gian đầu, khi chưa quen với nhịp sống tĩnh lặng nơi đây, Công có lúc thấy trống trải và lạc lõng. Từng có khoảnh khắc, anh nghĩ đến chuyện bán nhà, quay lại TPHCM sống.

Những lúc ấy, anh lại tự hỏi: “Vì sao mình đến đây?”. Tìm được câu trả lời, Công kiên nhẫn hơn, cho bản thân thời gian để thích nghi và hòa nhập.

“Sau tất cả, tôi nhận ra việc bỏ phố về Đà Lạt không phải là sự đánh đổi hơn thua mà là lựa chọn giữa hai cách sống, náo nhiệt hay bình lặng. Hiện tại, tôi không hối tiếc về lựa chọn của mình”, Công chia sẻ.

Ảnh: NVCC