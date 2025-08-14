Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) mới đây đã chuyển trụ sở chính từ 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng (trước đó là 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về địa chỉ mới tại Tòa nhà số 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Thời gian chính thức chuyển đổi, theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, là ngày 1/8. MBV sau đó công bố thông tin về việc chuyển đổi trụ sở chính vào ngày 5/8.

Trụ sở cũ của MBV tại 199 Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ) vốn là “đại bản doanh” của Ngân hàng OceanBank (tên cũ của MBV) ngay từ những ngày đầu ngân hàng chuyển đổi từ Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng.

Trước khi bị mua bắt buộc 0 đồng vào năm 2015, trụ sở này luôn là nơi diễn ra các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như bất thường của OceanBank.

MBV chuyển trụ sở chính và 23 phòng giao dịch. Ảnh: MBV

Dù Điều lệ và Giấy phép hoạt động của OceanBank vẫn ghi trụ sở chính tại địa chỉ trên, nhưng thực tế cơ quan “đầu não” của ngân hàng này được đặt tại Hà Nội từ năm 2007 đến nay, lần lượt từ 18 Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm cũ), đến số 4 Láng Hạ, rồi tại số 1 Trung Hoà và gần nhất là tại tòa nhà Daeha Business Center số 360 Kim Mã.

Do vậy, việc chuyển trụ sở chính về địa chỉ mới tại số 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa về mặt thủ tục mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình hiện đại hóa của MBV. Địa điểm mới thể hiện rõ định hướng phát triển mới của MBV sau khi trở thành thành viên trong hệ sinh thái MB Group.

Song song với việc chuyển trụ sở chính, trong hai ngày 10 và 15/7, MBV thông báo chuyển địa điểm mới đối với 23 phòng giao dịch trên cả nước. Địa điểm mới của 23 phòng giao dịch này cách không xa so với địa điểm cũ. Các phòng giao dịch thay đổi địa điểm gồm:

12 phòng giao dịch tại Hà Nội; 2 phòng giao dịch tại Hải Phòng; 3 phòng giao dịch tại Nghệ An; 1 phòng giao dịch tại Hà Tĩnh; 3 phòng giao dịch tại Đà Nẵng; 1 phòng giao dịch tại Quảng Ngãi và 1 phòng giao dịch tại TP.HCM.

Tại thời điểm chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng MB vào ngày 17/10/2024, MBV có hệ thống mạng lưới gồm 101 điểm giao dịch (21 chi nhánh, 80 phòng giao dịch) hiện diện tại 19 tỉnh/thành; tổng tài sản đạt 39.815 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 32.936 tỷ đồng; huy động vốn từ khách hàng đạt 44.605 tỷ đồng; lỗ lũy kế xấp xỉ 19.628 tỷ đồng.

Tại Hội nghị các nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo ngân hàng MB cho biết, sau hơn 10 năm liên tục thua lỗ, đến tháng 6/2025 MBV đã tạm thời thoát lỗ.

Theo đó, mục tiêu của MBV là trở thành ngân hàng số hiện đại, nền tảng quản trị rủi ro tiên tiến, chất lượng, hiệu quả cao; khắc phục hết lỗ lũy kế; giá trị thực vốn điều lệ cao hơn mức vốn pháp định. Sau khi hoàn thành phương án chuyển giao bắt buộc, MBV cơ bản đáp ứng các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định.