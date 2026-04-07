Kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của PBVN trong quá trình hoạt động, bao gồm:

Còn một số tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quy định nội bộ về hoạt động cấp tín dụng, mua, bán ngoại tệ, hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài và hoạt động phòng, chống rửa tiền;

Một số tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành các quy định về hoạt động cấp tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh, L/C); hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Chọn mẫu đối với các hồ sơ cấp tín dụng khách hàng tại PBVN, Thanh tra NHNN thấy rằng còn một số tồn tại, vi phạm về điều kiện vay vốn; thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; tài sản bảo đảm; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; tồn tại khác trong hoạt động cho vay.

Kết luận thanh tra chỉ ra việc thực hiện phương án cơ cấu lại (PACCL) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PBVN còn tồn tại như: một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo PACCL, chưa cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định 689, công tác quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ đối với việc triển khai PACCL của PBVN chưa được quan tâm đúng mức đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy còn một số tồn tại, lỗi về tuân thủ trong hồ sơ tác nghiệp đối với một số giao dịch mua, bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài.

Public Bank Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ảnh: PBVN.

Về công tác quản trị, điều hành, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của PBVN đối với các nội dung thanh tra còn một số tồn tại và chưa phát hiện cảnh báo sớm đối với các tồn tại, vi phạm trong hoạt động của PBVN, chưa có 1 kiểm toán viên nội bộ thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin, ứng dụng về công nghệ.

Theo kết luận thanh tra, những tồn tại, vi phạm của PBVN xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, do hoạt động kinh doanh chịu tác động bất lợi, khó khăn từ thị trường làm phát sinh rủi ro cho ngân hàng và một số nguyên nhân khách quan đến từ phía khách hàng.

Về chủ quan, công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát của HĐTV, BĐH, BKS, hệ thống kiểm soát nội bộ chưa sát sao, hiệu quả còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Ngoài ra, việc ban hành quy định, quy trình nội bộ còn thiếu, chưa rõ ràng, cụ thể và đầy đủ theo quy định của pháp luật, dẫn đến các đơn vị/ chi nhánh/ phòng ban nghiệp vụ chưa thực hiện đầy đủ và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Một số cá nhân, bộ phận nghiệp vụ tại Trụ sở chính, chi nhánh chưa nghiêm túc trong việc tuân thủ một số quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PBVN.

Thanh tra NHNN xác định HĐTV, BĐH, BKS PBVN, Lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, chi nhánh PBVN (qua từng thời kỳ) chịu trách nhiệm chung về hoạt động quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát để xảy ra các tồn tại, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đối với PBVN về các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc ban hành quy định nội bộ, điều kiện vay vốn, cho vay bằng ngoại tệ trong hoạt động cấp tín dụng.

Kết luận thanh tra đưa ra một số kiến nghị, khuyến nghị đối với PBVN liên quan đến các tồn tại, vi phạm, cảnh báo rủi ro phát hiện qua thanh tra.

Trong đó yêu cầu HĐTV, BKS, BĐH của PBVN chỉ đạo, tổ chức việc kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, vi phạm; xây dựng kế hoạch (lộ trình cụ thể) và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục, chỉnh sửa các tồn tại, vi phạm và các nội dung cảnh báo rủi ro/khuyến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra; kịp thời áp dụng những biện pháp xử lý phù hợp quy định của pháp luật và thực tế từng nội dung/từng khách hàng nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định cho PBVN.