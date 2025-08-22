Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm của SmartNet.

Về ưu điểm, đoàn thanh tra ghi nhận công ty đã cố gắng thúc đẩy doanh số giao dịch thông qua các hoạt động khuyến mại; phối hợp với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các ngân hàng liên kết triển khai các chương trình hấp dẫn khách hàng trên diện rộng (từ các trang thương mại điện tử đến việc thanh toán các hóa đơn dịch vụ).

Đối với việc phát triển, quản lý các đơn vị chấp nhận thanh toán, doanh nghiệp đã cố gắng duy trì mạng lưới hợp tác với các đơn vị, thực hiện cải tiến công nghệ thông tin để tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Về một số tồn tại, vi phạm, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SmartNet về 4 hành vi vi phạm hành chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn một số tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; không đảm bảo duy trì giá trị thực của vốn điều lệ; bổ nhiệm nhân sự chưa đúng quy định; một số quy định nội bộ chưa được cập nhật; chưa thực hiện lưu trữ đầy đủ dữ liệu theo quy định về sao lưu dự phòng...

Thanh tra nhận định các vi phạm trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Trong đó, nguyên nhân khách quan là việc kinh doanh thua lỗ kéo dài do tình hình kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trung gian thanh toán.

Về chủ quan, công ty chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, hội đồng quản trị, ban điều hành của công ty trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với vi phạm, tồn tại được phát hiện qua thanh tra. Các cá nhân có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại cụ thể.

Kết luận thanh tra có 28 kiến nghị, trong đó có yêu cầu doanh nghiệp tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, tồn tại đối với từng nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra.

Công ty SmartNet được thành lập ngày 15/1/2015 và được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ tháng 1/2019.

Trụ sở chính công ty đặt tại TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Lee Yen San - Tổng Giám đốc.

Tại thời điểm 30/4/2025, SmartNet có 17 phòng nghiệp vụ với tổng số cán bộ nhân viên là 127 người.