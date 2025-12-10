Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit). Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của VietCredit trong thời kỳ thanh tra.

Chậm xử lý nợ xấu

Về công tác nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo Thanh tra NHNN, năm 2024 và trong 7 tháng năm 2025 chỉ đạt 3% so với kế hoạch thu hồi nợ xấu nội bảng đặt ra.

Việc xử lý các khoản nợ đã bán cho VAMC, VietCredit đã tiến hành mua lại một phần khoản nợ khi trái phiếu đặc biệt đến hạn và đang tiếp tục đôn đốc khách hàng, khởi kiện... nhưng chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch.

Kết quả thanh tra cho thấy, hoạt động cấp tín dụng của VietCredit thông qua các nền tảng số do bên thứ ba cung ứng còn tồn tại nhiều vi phạm, như: thẩm định và quyết định cho vay chưa chặt chẽ; hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng chưa đầy đủ nội dung về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ và thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại; kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa hiệu quả; trích lập dự phòng rủi ro chưa đúng thời điểm; thông báo chuyển nợ quá hạn chưa đầy đủ thông tin về lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.

Các biện pháp kiểm tra, giám sát sau cho vay đối với khách hàng không thực sự hiệu quả khi không xác định được mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng.

Ảnh minh họa: VietCredit

Về hoạt động cấp tín dụng qua thẻ vay, VietCredit chưa có biện pháp tích cực thông qua bên thứ ba nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và/hoặc hạn chế giao dịch rút tiền qua ATM ngay sau khi khoản vay được kích hoạt và xác định mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng.

Chưa đánh giá hiệu quả làm việc của tổng giám đốc

Trong thời kỳ thanh tra, Hội đồng quản trị (HĐQT) VietCredit chưa có nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể một số ủy ban/hội đồng trực thuộc HĐQT.

Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 gửi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có nội dung đánh giá hiệu quả làm việc của ban điều hành nhưng chưa có nội dung đánh giá hiệu quả làm việc đối với hoạt động của người điều hành (tổng giám đốc).

Các biên bản họp của Ủy ban Quản lý rủi ro, đặc biệt là các cuộc họp có nhiều nội dung, không có bảng tổng hợp kết quả biểu quyết thống nhất, không thống nhất của từng thành viên tham dự cuộc họp đối với từng nội dung.

HĐQT, tổng giám đốc thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, do đó còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động.

Thanh tra NHNN đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những vi phạm nêu trên do HĐQT, Ban Kiểm soát, tổng giám đốc chưa thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Điều lệ VietCredit trong hoạt động quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ chưa kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại trong hoạt động để kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh, dẫn đến còn xảy ra các tồn tại, vi phạm.

HĐQT, Ban Kiểm soát, tổng giám đốc, Hội đồng tín dụng, Hội đồng Xử lý rủi ro và các đơn vị có liên quan đến những tồn tại, vi phạm đã nêu trong kết luận, chịu trách nhiệm trong việc quản trị, điều hành, kiểm soát và/hoặc tham mưu chỉ đạo, phê duyệt, kiểm tra, giám sát.

Trưởng đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 hành vi vi phạm hành chính của VietCredit, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 702 triệu đồng. Ngày 14/10/2025, VietCredit đã nộp số tiền phạt trên.

Đồng thời, kết luận thanh tra cũng yêu cầu VietCredit thực hiện 3 kiến nghị chung và 13 kiến nghị cụ thể, trong đó có yêu cầu: HĐQT, Ban Kiểm soát, người điều hành của VietCredit chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại theo kiến nghị qua thanh tra.