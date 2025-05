Viêm gan B là bệnh lý về gan do virus viêm gan B gây ra. Nếu không được theo dõi và điều trị định kỳ, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Bác sĩ Tạ Văn Bân (Trung Quốc) chia sẻ về một gia đình đều gặp vấn đề về gan. Bệnh nhân nữ 60 tuổi được chẩn đoán xơ gan. Trước đó, chồng và con gái của bà đã mất trong cùng 1 năm do ung thư gan.

Đi khám sớm có thể phát hiện bệnh kịp thời. Ảnh minh họa: Pexels

Khi tìm hiểu, bác sĩ Tạ được biết, nhiều thành viên trong gia đình người bệnh trên đều mang virus viêm gan B gồm cha mẹ, chồng, con trai, con gái. Trước đây, người phụ nữ không khám sức khỏe định kỳ vì sợ hãi đối diện với bệnh tình, cho rằng "không kiểm tra thì sẽ không có vấn đề". Sau khi người thân lâm bệnh, bà dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc họ, càng bỏ bê bản thân hơn.

Khi sức khỏe ngày càng suy giảm, bà quay lại bệnh viện để kiểm tra, kết quả siêu âm cho thấy bà đã bị xơ gan. Sau khi người bệnh điều trị bằng thuốc kháng virus và tái khám đều đặn, chỉ số men gan giảm dần và lượng virus trong cơ thể cũng xuống mức không thể phát hiện được. Tuy nhiên, do xơ gan có thể dẫn đến ung thư gan, bà vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Bác sĩ Tạ nhấn mạnh, mục tiêu của việc theo dõi lâu dài là kịp thời phát hiện và điều trị sớm ung thư gan khi còn ở giai đoạn sớm. Ông khuyến cáo: “Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh”.

Nguyên nhân chính dẫn đến ung thư gan

Ung thư gan thường là kết quả của tổn thương gan mạn tính kéo dài theo thời gian. Dưới đây là một số yếu tố chính góp phần đáng kể vào sự phát triển của căn bệnh này:

Viêm gan virus mạn tính

Nhiễm virus viêm gan B hoặc C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan trên toàn cầu. Virus gây viêm kéo dài và tổn thương tế bào gan, dẫn đến đột biến và hình thành khối u ác tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 54% các ca ung thư gan có liên quan đến nhiễm virus viêm gan B, 31% liên quan đến virus viêm gan C.

Xơ gan

Đây là tình trạng mô gan khỏe mạnh bị thay thế bằng mô sẹo, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư gan. Nguyên nhân phổ biến của xơ gan bao gồm lạm dụng rượu, gan nhiễm mỡ và viêm gan virus. Hội Ung thư Mỹ cho biết, từ 70 đến 90% bệnh nhân ung thư gan đã có xơ gan từ trước.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Nguyên nhân này đang ngày càng phổ biến do tỷ lệ béo phì và mắc bệnh tiểu đường gia tăng. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan ngay cả khi người bệnh không uống rượu nhiều.

Phơi nhiễm aflatoxin

Aflatoxin là độc tố do một số loại nấm mốc sinh ra trên các loại nông sản lưu trữ lâu ngày. Phơi nhiễm aflatoxin mạn tính là yếu tố nguy cơ gây ung thư gan rất cao ở một số khu vực châu Á và châu Phi.