Nhiều tờ trình đã được cổ đông thông qua, trong đó có tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán trong năm 2025.

Theo ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT KienlongBank, sau khi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, ngân hàng sẽ gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết và sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán trong quý IV/2025.

Trong ảnh (từ trái sang) là Quyền Tổng Giám đốc Trần Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát Đỗ Thị Tuyết Trinh. Ảnh: KienlongBank.

Trước băn khoăn của cổ đông về dòng tiền âm theo báo cáo tài chính năm 2024, ông Trần Hồng Minh, Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank, khẳng định ngân hàng vẫn đang tuân thủ mọi quy định của NHNN và pháp luật liên quan, như chỉ tiêu an toàn vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,... đồng thời hoàn thành mục tiêu kép khi vừa đảm bảo an toàn hiệu quả vừa hoạt động an toàn bền vững.

“Dòng tiền âm trong năm 2024 chủ yếu do sự tăng trưởng quy mô đột biến, hiện tượng thường gặp ở các tổ chức tín dụng đang mở rộng hoạt động. KienlongBank đã đẩy mạnh cơ cấu nguồn vốn huy động để tăng cường vốn cho doanh nghiệp. Qua đó, ngân hàng đã giải ngân cho vay hơn 9.650 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023.

Quyền Tổng Giám đốc Trần Hồng Minh khẳng định dòng tiền kinh doanh âm không ảnh hưởng đến an toàn, hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngược lại, còn góp phần vào sự an toàn sử dụng vốn của ngân hàng, đó cũng là nguyên nhân giúp KienlongBank đạt được lợi nhuận trước thuế 1.110 tỷ đồng trong năm qua, đạt 139% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch năm 2025 với mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở dưới mức 3%.

Ông Trần Hồng Minh bày tỏ tự tin rằng KienlongBank sẽ đạt được và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, bởi có yếu tố rất thuận lợi là lợi nhuận trước thuế quý I/2025 của ngân hàng dự kiến đạt 356 tỷ đồng, tăng tới 166% so với cùng kỳ.

“Lý do tăng trưởng lợi nhuận là lãi suất huy động đã giảm mạnh, giúp giảm chi phí giá vốn đầu vào. Chi phí hoạt động cũng tiết giảm mạnh. Doanh thu có sự tăng trưởng mạnh về mảng dịch vụ (chiếm 20% tổng doanh thu). Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được kế hoạch lợi nhuận gần 1.400 tỷ đồng trong năm nay”, ông Minh nói.