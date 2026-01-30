Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2026 với doanh thu 143,8 tỷ USD, tăng 16% và vượt xa kỳ vọng nhờ sức hút của dòng iPhone 17.

Công ty chính thức thiết lập cột mốc doanh thu mới trong lịch sử hoạt động. Theo báo cáo, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS - Earnings Per Share) đạt 2,84 USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sức mạnh của hệ sinh thái Apple khi lượng thiết bị hoạt động đã vượt ngưỡng 2,5 tỷ máy trên toàn cầu.

Việt Nam là một trong những quốc gia duy trì đà tăng trưởng với dòng sản phẩm máy tính Mac. Ảnh: Du Lam

Dù mảng máy tính Mac ghi nhận doanh thu 8,4 tỷ USD, giảm nhẹ 7% do áp lực so sánh với các đợt ra mắt sản phẩm mạnh mẽ cùng kỳ năm ngoái, Apple vẫn khẳng định sự khởi sắc tại các thị trường mới nổi. Cụ thể, Giám đốc Tài chính Kevan Parekh cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia duy trì đà tăng trưởng cho dòng sản phẩm này, bên cạnh Brazil, Ấn Độ và Malaysia.

Đáng chú ý, gần 50% khách hàng mua Mac trong quý là người dùng mới. Sự xuất hiện của chip M5 cùng cấu trúc GPU thế hệ mới và nhân xử lý thần kinh (Neural Engine - bộ phận chuyên biệt xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo) nhanh hơn đã giúp MacBook Pro 14 inch trở thành thiết bị dẫn đầu về hiệu suất AI.

iPhone tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" với doanh thu 85,3 tỷ USD, tăng 23%. Đây là quý có doanh thu iPhone cao nhất lịch sử nhờ sự đón nhận nồng nhiệt dành cho thế hệ iPhone 17. Trong đó, iPhone 17 Pro và Pro Max dẫn đầu về hiệu năng, còn iPhone Air, mẫu điện thoại mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng, đã tạo ra một phân khúc khách hàng mới.

Điểm nhấn quan trọng trong quý này là việc triển khai Apple Intelligence. CEO Tim Cook tiết lộ phần lớn người dùng iPhone đủ điều kiện đã kích hoạt các tính năng AI. Hiện tại, Apple đang hợp tác cùng Google để phát triển các mô hình nền tảng thế hệ tiếp theo, hứa hẹn sẽ mang đến một Siri cá nhân hóa hơn vào cuối năm nay.

Bên cạnh các số liệu tài chính, CEO Tim Cook cũng nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị của hãng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội. Apple đang phối hợp với các đối tác tại địa phương để triển khai dự án mang nước sạch đến các vùng nông thôn Việt Nam. Đây là một phần trong nỗ lực khẳng định giá trị doanh nghiệp song hành cùng mục tiêu kinh doanh.

Dự báo cho quý tới, Apple kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 13% đến 16%, bất chấp những thách thức về chuỗi cung ứng iPhone và biến động kinh tế toàn cầu.

