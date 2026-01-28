Hôm 26/1, bên cạnh việc phát hành iOS 26.2.1 cho các thiết bị đời mới, Apple đã âm thầm tung ra phiên bản iOS 12.5.8 dành cho các dòng máy cũ. Đáng chú ý, bản cập nhật này hỗ trợ cả iPhone 5s (ra mắt tháng 9/2013) và iPhone 6 (ra mắt tháng 9/2014). Điều này đồng nghĩa với việc Apple đang duy trì hỗ trợ phần mềm cho thiết bị đã ra mắt từ 13 năm trước.

iPhone 5s ra đời tháng 9/2013. Ảnh: Future

Ngoài iPhone, bản cập nhật này cũng có sẵn cho iPad Air đời đầu, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch thế hệ thứ 6.

Theo thông tin kỹ thuật, iOS 12.5.8 tập trung vào việc gia hạn các chứng chỉ bảo mật (certificates) cần thiết để vận hành các dịch vụ cốt lõi như iMessage và FaceTime. Nếu không có bản vá này, các thiết bị cũ sẽ bị ngắt kết nối dịch vụ do chứng chỉ hết hạn. Với bản cập nhật mới, iPhone 5s và các thiết bị cùng thời có thể tiếp tục hoạt động ổn định ít nhất đến tháng 1/2027.

Động thái này được đánh giá là hiếm gặp, bởi Apple thường ngừng hỗ trợ hoàn toàn khi đưa thiết bị vào danh sách "lỗi thời" (obsolete). Thực tế, iPhone 5s đã bị đưa vào danh sách này từ năm 2024 nhưng vẫn nhận được bản vá.

Trước đó, lần gần nhất iPhone 5s và iPhone 6 nhận được bản cập nhật phần mềm là vào tháng 1/2023 với các bản vá bảo mật quan trọng.

Với iPhone 6s, dù đã ra mắt cách đây 11 năm, thiết bị này vẫn nhận được bản cập nhật iOS 15.8.5 vào tháng 9/2025. Apple tiếp tục phát hành phiên bản iOS 15.8.6 cho dòng máy này trong tháng 1, bổ sung tính năng gia hạn chứng chỉ tương tự như trên các thiết bị đời cũ hơn.

Sự bền bỉ của iPhone 5s tạo ra sự tương phản rõ rệt với các đối thủ cùng thời. Samsung Galaxy S4 (2013) và Galaxy S5 (2014) đã bị ngừng hỗ trợ từ rất lâu.

Tuy nhiên, khoảng cách về chính sách hỗ trợ đang dần thu hẹp. Trước đây, Samsung chỉ cam kết cập nhật tối đa 5 năm. Song, từ dòng Galaxy S24 và Google Pixel 8 (năm 2024), cả hai ông lớn Android đã nâng cam kết hỗ trợ phần mềm lên 7 năm. Dù vậy, con số 13 năm của Apple vẫn là một kỷ lục khó xô đổ trong ngành công nghiệp di động, dù hãng chỉ cam kết công khai tối thiểu 5 năm bảo mật.

(Theo Tom's Guide)