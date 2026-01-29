Trong thông cáo báo chí mới nhất, Samsung cho biết tính năng được thiết kế để ngăn chặn hành vi "nhìn trộm qua vai".

Nguyên lý hoạt động là giữ cho màn hình hiển thị rõ nét khi nhìn trực diện, nhưng sẽ tối đi hoặc khó đọc khi nhìn từ các góc nghiêng.

Điều này trùng khớp với các hoạt ảnh rò rỉ trước đó trong bản thử nghiệm One UI 8.5, cho thấy màn hình tự động tối đi khi điện thoại bị nghiêng sang trái hoặc phải.

Dòng Galaxy S26 sẽ trang bị công nghệ màn hình mới giúp chống nhìn trộm "ở cấp độ điểm ảnh". Ảnh: SamMobile

Việc Samsung nhấn mạnh cụm từ "bảo mật ở cấp độ điểm ảnh" cho thấy đây không đơn thuần là thủ thuật phần mềm mà là giải pháp phần cứng chuyên biệt.

Giới công nghệ dự đoán hãng có thể đang ứng dụng công nghệ Flex Magic Pixel OLED từng được trình diễn tại Mobile World Congress 2025.

Khác với các tin đồn ban đầu về việc sử dụng AI để điều khiển, thông báo chính thức của Samsung không đề cập đến trí tuệ nhân tạo.

Thay vào đó, hãng xác nhận tính năng này có khả năng tùy biến cao. Đó là người dùng có thể chọn ứng dụng cụ thể để tự động kích hoạt chế độ riêng tư.

Tính năng tự động bật khi nhập mật khẩu hoặc gõ thông tin vào các trường dữ liệu nhạy cảm. Mức độ hiển thị có thể điều chỉnh, cho phép kiểm soát độ tối của màn hình dựa trên góc nhìn.

Samsung định vị tính năng này là một phần của hệ sinh thái bảo mật Knox và Knox Vault. Vì hoạt động dựa trên can thiệp phần cứng, giải pháp này được đánh giá tin cậy hơn các phần mềm chống nhìn trộm hiện có.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các thiết bị Galaxy đời cũ sẽ không được cập nhật tính năng này qua phần mềm.

Hiện chưa rõ công nghệ này sẽ được trang bị trên toàn bộ dòng Galaxy S26 hay chỉ giới hạn trên phiên bản Ultra cao cấp nhất. Dự kiến, Samsung sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm này vào cuối tháng 2, nhiều khả năng là ngày 25/2.

(Theo SamMobile)