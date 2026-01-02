Brazil - Mặc đồ trắng và tụ tập trên bãi biển

Trang web Where in Rio cho biết tập tục mặc đồ trắng và tụ tập tại bãi biển ở Brazil trong dịp năm mới không bắt nguồn từ các nước châu Âu, mà xuất phát từ tín ngưỡng của người Brazil gốc châu Phi.

Theo người Brazil, màu trắng tượng trưng cho hòa bình, sự trong sạch và sự đổi mới trong tâm linh. Vào dịp năm mới, người dân sẽ mặc đồ màu trắng và thực hiện nghi lễ trên bãi biển như dâng hoa, nến và nước hoa cho Nữ thần Lemanjá, đại diện của biển cả và sự sinh sôi nảy nở. Hoạt động này được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn của người dân với Lemanjá về năm vừa qua cũng như cầu xin sự bảo vệ của nữ thần trong “một vòng tuần hoàn mới”.

Lễ hội dâng hoa cho Nữ thần Lemanjá ở Brazil. Ảnh: WION

Scotland - Đón chào những vị khách có tóc màu tối

Lễ Hogmanay tại Scotland bắt đầu từ ngày 29/12 và kéo dài đến hết Tết Dương lịch. Giống với tục lệ xông đất đầu năm ở nhiều quốc gia châu Á, tập tục có tuổi đời hơn 1.300 năm này yêu cầu người khách đầu tiên ghé thăm căn nhà trong dịp năm mới cần có “tóc tối màu và mang theo một món quà nhỏ”. Món quà được vị khách mang đến sẽ tượng trưng cho vận may đến với gia đình của chủ nhà.

Cuba và Puerto Rico - Ném xô nước ra khỏi nhà

Theo trang web Great Value Holidays, người dân hai nước Cuba và Puerto Rico trong dịp năm mới sẽ ném một xô nước ra khỏi cửa sổ của căn nhà “nhằm đuổi những linh hồn xấu xa và đây là biểu tượng cho sự đổi mới”.

Hungary - Ăn thịt lợn và kiêng thịt gà, cá

Theo báo The Telegraph, người dân Hungary sẽ chọn thịt lợn làm món ăn chính trong dịp năm mới, với lý do “mỡ béo trong thịt lợn tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu có”.

Món Kocsonya của Hungary. Ảnh: Taste Hungary

Cũng trong dịp năm mới, người dân tại quốc gia châu Âu này sẽ tránh ăn thịt gà và thịt cá. Lý do được người Hungary đưa ra cho tập tục này là “các loài chim có cánh tượng trưng cho sự may mắn bay đi, trong khi loài cá là tượng trưng may mắn bơi đi”.

Ireland - Đập bánh mì vào cửa nhà hoặc tường

Theo báo Irish Post, người dân Ireland trong dịp cuối năm sẽ dùng bánh mì “để đập vào cửa và tường nhà”. Hành động trên nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng theo lý giải của người Ireland, họ làm vậy để xua đuổi vận xui và mời gọi những điều tốt lành vào nhà trước khi năm mới bắt đầu.

Bánh mì: Ảnh: Irish Post

Đan Mạch - Đập chén đĩa

Trang Great Value Holidays cho hay, người dân Đan Mạch vào ngày 31/12 hàng năm sẽ thực hiện tập tục ném chén đĩa và vật dụng thủy tinh cũ trước cửa nhà hàng xóm và bạn bè. Người dân nước này quan niệm ai càng nhận được nhiều mảnh vỡ bát đĩa trước cửa nhà, họ sẽ càng nhận được nhiều may mắn trong năm mới.