Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Duy Hà (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/10 tại một khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Duy Hà. Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau sau giờ làm việc để “giải quyết mâu thuẫn”.

Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị đâm tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên H. (SN 2007, quê tỉnh Hoà Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐX

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an phường Duy Hà cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bột phát giữa những người cùng làm việc tại công ty.