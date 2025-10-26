Sáng 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 25/10, em N.M.T. (16 tuổi) đi xe đạp điện chở theo anh trai (22 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) trên cầu Dục Thanh thì bị một nam thanh niên đi xe máy chặn lại. Tại đây, sau ít phút cự cãi, nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí tấn công hai anh em T. gây thương tích, rồi rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến vụ việc, người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, em T. đã tử vong, còn người anh bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đến sáng nay, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.