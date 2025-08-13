Theo thông báo của Sở GD-ĐT Lào Cai về kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh có 350 bài thi được phúc khảo, trong đó có 11 bài thi thuộc Chương trình Giáo dục Phổ thông 2006, 339 bài thuộc Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Bài thi chấm phúc khảo được chia ra hai khu vực gồm khu vực 1 (tỉnh Yên Bái cũ) và khu vực 2 (tỉnh Lào Cai cũ).

Kết quả sau phúc khảo có 2 bài thi được điều chỉnh điểm, trong đó một bài thi môn Ngữ văn được điều chỉnh từ 6,75 điểm lên 7 điểm.

Một bài thi môn Sinh học được điều chỉnh sau phúc khảo từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm, tăng 7,65 điểm. Nguyên nhân là do thí sinh tô sai mã đề so với mã đề thi được phát.

Gần 350 bài thi còn lại không điều chỉnh điểm.

Một thí sinh của tỉnh Lào Cai vừa tăng 7,65 điểm sau phúc khảo. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT Lào Cai, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm nay đạt 99,1%. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, số thí sinh dự thi của Lào Cai là hơn 18.300 em. Toàn tỉnh có hơn 260 điểm 10. Điểm trung bình các môn của các thí sinh tại Lào Cai đạt 5,92 điểm, xếp thứ 26/34 tỉnh, thành.