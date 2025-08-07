Tính đến hiện tại, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Ngay sau thời gian này, từ ngày 16/8 đến 17h ngày 20/8, Bộ GD-ĐT và các trường đại học bắt đầu xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo).

Bộ GD-ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các trường lên hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh) và trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Việc tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/8. Quy trình lọc ảo đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất cao nhất.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Trao đổi với VietNamNet, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ công bố trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 22/8.

“Mốc thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào quy trình lọc ảo chung của cả hệ thống. Tuy nhiên, quan điểm của Đại học Kinh tế Quốc dân là sẽ công bố đến thí sinh sớm nhất có thể”, ông Đức nói.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân có hơn 32.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo các phương thức, tăng khoảng 25% so với năm ngoái.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố vào ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng.

Tại Học viện Ngân hàng, TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo cho hay dự kiến lịch công bố điểm chuẩn của học viện sẽ theo lịch chung của Bộ GD-ĐT là trước 17h ngày 22/8.

Ông Hà cho biết thêm, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Ngân hàng tăng 126% so với năm ngoái, trong đó 1/3 số thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.

