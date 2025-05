Chiều 29/5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi và hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình, cùng là Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã công bố quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi và hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình từ ngày 1/6.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao quyết định cho Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình. Ảnh: Công an Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn và Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn và đầy tự hào của Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình.

Việc hai Phó Giám đốc Công an tỉnh nghỉ hưu trước hạn tuổi thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình dù nhận quyết định nghỉ hưu nhưng sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, thường xuyên giữ mối quan hệ, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của bản thân đến thế hệ sau; tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tích cực tham gia vào hoạt động của các cấp, các ngành, góp phần đẩy mạnh phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'' và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.