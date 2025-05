Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi cho 151 lãnh đạo, cán bộ gồm 26 lãnh đạo cấp phòng, 6 trưởng công an cấp xã; 119 chỉ huy đội, phó trưởng công an cấp xã và cán bộ không giữ chức vụ.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi cho các lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những thành tích các lãnh đạo, cán bộ nói trên đã đạt được. Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc mong muốn khi về địa phương, các cán bộ này tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân; Tiếp tục nắm tình hình và đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh.

Trước đó tại tỉnh Bến Tre, công an tỉnh cũng tổ chức lễ công bố các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 24 lãnh đạo cấp phòng (9 trưởng phòng và 15 phó trưởng phòng).

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 24 lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và lực lượng công an trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.