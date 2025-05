Chiều 14/5, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 và định hướng sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp xã theo địa giới hành chính mới.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu là lãnh đạo các phòng, đội và chỉ huy công an xã, phường, thị trấn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP, đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức công an cấp xã theo chủ trương mới.

Đại tá Quyền nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đức Tuấn

Vì vậy, các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội, gắn chặt với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời lựa chọn nhân sự cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực thực tiễn.

Đối với công tác cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Công an TP Hà Nội xác định rõ quan điểm: việc bố trí phải đảm bảo phương châm "xã vững mạnh, bám cơ sở", tinh gọn nhưng hợp lý, hạn chế tối đa xáo trộn, đồng thời đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong thực hiện nhiệm vụ. Nguyên tắc xuyên suốt là "vì việc mà chọn người", nhằm phát huy tối đa hiệu quả lãnh đạo của lực lượng công an cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Đức Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn liên quan, tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc của Đảng, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Ông nhấn mạnh, văn kiện Đại hội cần phản ánh trung thực tình hình thực tế, đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Về việc tổ chức lại công an cấp xã, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; triển khai nhanh nhưng chắc chắn, tránh gián đoạn hoạt động, không để trống địa bàn hay phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Ông kêu gọi toàn lực lượng công an Thủ đô thống nhất ý chí và hành động, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.