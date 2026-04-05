Hành trình 8 năm của Bằng Phi - một nhà giao dịch vàng tại Thượng Hải (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình cho giấc mơ làm giàu nhanh bằng đòn bẩy tài chính: rực rỡ, mê hoặc nhưng cũng đầy rủi ro.

Tài khoản tăng gấp 6 lần trong thời gian ngắn

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, Bằng Phi bắt đầu tìm hiểu giao dịch vàng. Ban đầu, anh bước vào thị trường chỉ với tâm lý “thử vận may”.

Đến năm 2019, khi giá vàng biến động mạnh, anh thực hiện một lệnh mua 5 lot (mỗi lot là một khối lượng giao dịch tiêu chuẩn) và chỉ sau một ngày đã lãi gần 1 triệu NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng).

Lợi nhuận quá dễ dàng khiến sự tự tin tăng vọt. Tài khoản của anh từ 500.000 NDT (khoảng 1,93 tỷ đồng) nhanh chóng phình lên gần 3 triệu NDT (khoảng 11,58 tỷ đồng) nhờ liên tục gia tăng vị thế theo xu hướng tăng.

Tài khoản từng chạm gần 3 triệu NDT (khoảng 11,58 tỷ đồng) trước khi ‘bốc hơi’ chỉ trong chưa đầy một tuần vì một quyết định giữ lệnh sai hướng. Ảnh minh họa: Baidu

Nhìn con số trên màn hình, anh tin mình đã “làm chủ” thị trường.

Bằng Phi rút trước 900.000 NDT (khoảng 3,47 tỷ đồng) với dự định đặt cọc mua nhà như một phần thưởng cho thành quả giao dịch. Nhưng phần còn lại vẫn để nguyên trên sàn, tiếp tục “chiến đấu”. Và rồi thị trường đảo chiều.

Từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong vài phiên

Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Thay vì chốt lời và rút lui, Bằng Phi tiếp tục dồn vốn với niềm tin giá sẽ bật tăng trở lại.

Chỉ chưa đầy một tuần, tài khoản từ gần 3 triệu NDT (khoảng 11,58 tỷ đồng) rơi thẳng gần như về 0.

Không dừng ở đó, anh còn đưa cả 900.000 NDT (khoảng 3,47 tỷ đồng) từng rút ra quay lại thị trường với hy vọng gỡ gạc. Kết quả là mất sạch.

“Cảm giác như rơi tự do từ tầng cao nhất xuống đáy sâu chỉ trong vài ngày”, anh nhớ lại. Từ chỗ chuẩn bị mua nhà, anh trở thành người trắng tay.

Mất thêm hơn 2,3 tỷ đồng chỉ trong một lệnh

Sau cú sốc năm 2019, thay vì dừng lại, anh vay tiền để tiếp tục giao dịch. Tâm lý khi ấy không còn là đầu tư mà là “phải lấy lại những gì đã mất”.

Có thời điểm, chỉ một lệnh sai đã khiến anh thiệt hại hơn 600.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng). Khoản nợ phình to, áp lực đè nặng. Gia đình phản đối gay gắt, cho rằng anh đang đánh cược tương lai. Hôn nhân cũng chịu tác động nặng nề khi tài chính liên tục thiếu hụt.

Sau cú sập khiến anh mất thêm hơn 600.000 NDT trong một lệnh, Bằng Phi phải rời thị trường, đi làm phục vụ và giao đồ ăn để trả nợ. Ảnh minh họa: Baidu

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, khi thị trường vẫn biến động nhưng tâm lý anh đã kiệt quệ, Bằng Phi quyết định rời sàn giao dịch. Anh quay về làm phục vụ, giao đồ ăn và tham gia quản lý xưởng thép của gia đình để trang trải cuộc sống và trả nợ.

“Đi giao hàng dưới trời mưa, tôi mới hiểu tiền không đến dễ dàng như con số trên màn hình giao dịch”, anh nói.

Bước ngoặt từ cảm xúc sang kỷ luật thép

Sau nhiều năm trả giá, năm 2025 anh mới thực sự quay lại thị trường nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác.

Không còn tìm kiếm lợi nhuận chóng vánh, anh xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên xu hướng trung hạn, chỉ tập trung vào vàng, sử dụng các đường trung bình để xác nhận điểm vào - ra.

Quan trọng nhất với Bằng Phi là quản trị rủi ro. Mỗi lệnh giao dịch chỉ sử dụng 10-28% tổng vốn, không vượt quá 40% trong mọi trường hợp.

Anh đặt mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro tối thiểu 2:1 trước khi vào lệnh. Nếu thua lỗ trong ngày, anh lập tức dừng giao dịch để tránh mất kiểm soát. Và quan trọng nhất, anh tuyệt đối không nạp thêm tiền chỉ để “gỡ gạc” những khoản đã mất.

Thay đổi này giúp tài khoản của anh dần hồi phục. Hiện anh cho biết vốn tự có đã quay lại trên 3 triệu NDT (khoảng 11,58 tỷ đồng), không còn nợ vay và duy trì lợi nhuận ổn định.

Gia đình từ phản đối chuyển sang ủng hộ, nhưng bản thân anh không còn nói về “giàu nhanh” mà nói về “sống sót lâu dài”.

5 bài học sau 8 năm ‘trả giá’

Sau hành trình từ đỉnh cao rực rỡ đến những ngày gần như trắng tay, Bằng Phi đúc kết 5 bài học mà anh cho rằng phải đánh đổi bằng hàng chục tỷ đồng mới thấm thía.

Trước hết, thị trường luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Chỉ cần một chút chủ quan, nghĩ rằng mình đã “đọc vị” được xu hướng, cái giá phải trả có thể rất đắt.

Thứ hai, lòng tham và nỗi sợ mới là kẻ thù thực sự. Khi tài khoản tăng mạnh, tham lam khiến người ta muốn nhiều hơn. Khi thua lỗ, nỗi sợ và tâm lý gỡ gạc lại đẩy họ vào những quyết định sai lầm tiếp theo.

Thứ ba, kiếm tiền nhanh không quan trọng bằng giữ được tiền. Lợi nhuận lớn đến đâu cũng vô nghĩa nếu không bảo toàn được thành quả.

Thứ tư, không bao giờ giao dịch để “trả thù thị trường”. Càng cố chứng minh mình đúng, nhà đầu tư càng dễ mắc sai lầm.

Cuối cùng, tiền bạc không đáng để đánh đổi gia đình và sức khỏe. Những áp lực tâm lý và rạn nứt trong các mối quan hệ là cái giá vô hình nhưng nặng nề nhất.

“Thị trường có thể cho bạn gần 4 tỷ đồng trong một ngày nhưng cũng có thể lấy đi hơn 10 tỷ đồng chỉ trong một tuần. Sự khác biệt nằm ở kỷ luật”, anh nói.

Theo Baidu