Trong phiên giao dịch 2/4, giá vàng trong nước đồng loạt sụt giảm, với mức giảm lên tới 3-4 triệu đồng mỗi lượng so với kết phiên hôm qua.

Kết phiên 2/4, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Vàng miếng SJC lùi về 170-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,7 triệu đồng chiều mua và 3,2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm tương ứng, xuống 169,8-173,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, cùng về mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng, mất 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn của SJC hôm nay cao hơn đáng kể so với mức giá của các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn của thương hiệu SJC đang cao hơn giá vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chênh tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Song giá vàng nhẫn của SJC vẫn đang thấp hơn 200 nghìn đồng mỗi lượng so với giá vàng nhẫn 9999 tại Doji.

Một điểm đáng chú ý là giá mua giảm mạnh hơn giá bán, khiến chênh lệch mua - bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC nới rộng lên mức cao nhất trong một năm, khoảng 3,5 triệu đồng/lượng (so với mức thông thường khoảng 3 triệu đồng/lượng).

Ngoài ra, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng đã được thu hẹp còn khoảng 25-26 triệu đồng/lượng, thay vì mức 30 triệu đồng như thời gian trước.

Chiều nay tiệm vàng không còn cảnh xếp hàng.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, các tiệm vàng chiều nay khá vắng vẻ, gần như không còn cảnh xếp hàng dài.

Tại tiệm vàng Bảo Tín Mạnh Hải (17 Quang Trung, phường Hà Đông), lượng khách đến mua và nhận vàng theo giấy hẹn khá thưa thớt, giao dịch diễn ra nhanh chóng. Chiều nay giá vàng niêm yết tại đây ở mức 171,8 triệu đồng/lượng (bán ra) và cửa hàng không nhận đặt mua vàng nhẫn hay đồng xu.

Anh Nguyễn Hải Long (Thanh Trì, Hà Nội) vừa nhận 3 chỉ vàng nhẫn theo lịch hẹn cho biết, số vàng này được đặt mua từ gần 2 tháng trước với giá hơn 172 triệu đồng/lượng. “Đến nơi thấy tiệm rất vắng nên tôi khá ngạc nhiên. Trước đây, tôi phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt”, anh Long nói.