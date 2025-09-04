Thị trường sản phẩm Mẹ và Bé có nhiều thay đổi

Tại sự kiện “Kỷ nguyên tinh hoa”, giới thiệu tã bỉm Royalsoft, ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Motaro - đánh giá thị trường mẹ và bé đang có nhiều thách thức và cũng nhiều cơ hội.

Ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Motaro phát biểu khai mạc sự kiện “Kỷ nguyên tinh hoa” tại Hải Phòng, nhấn mạnh cam kết phát triển sản phẩm an toàn, tiện dụng cho các gia đình Việt

Theo ông Đào Anh Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường ngành hàng mẹ và bé ghi nhận nhiều biến chuyển: người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu và chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Cạnh tranh giữa các hệ thống lớn và cửa hàng nhỏ lẻ trở nên gay gắt, trong khi chi phí vận hành tăng cao khiến doanh nghiệp phải cân nhắc chiến lược kinh doanh.

Trong bối cảnh này, từ ngày 1/1/2026, Luật Quảng cáo (sửa đổi) siết chặt hoạt động quảng bá trên mạng, yêu cầu các KOL/KOC chỉ giới thiệu sản phẩm khi thực sự hiểu và chịu trách nhiệm về nội dung. Quy định vừa tạo môi trường minh bạch, vừa đặt ra thách thức cho doanh nghiệp trong việc duy trì niềm tin với người tiêu dùng.

Ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Motaro Group nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường biến động, câu chuyện không chỉ là doanh nghiệp tồn tại ra sao, mà là làm thế nào mọi quyết định vẫn hướng về trẻ em, giữ vững niềm tin của các bậc phụ huynh”.

Ông cũng lưu ý về tình trạng tồn tại những thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội, khi nhiều người tự nhận là chuyên gia đánh giá sản phẩm nhưng chưa có kiến thức đầy đủ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng.

Tã bỉm Royalsoft đón đầu nhu cầu thị trường

Đáp ứng nhu cầu thị trường, Motaro cho ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên Royalsoft để giải quyết vấn đề các cửa hàng đang gặp phải trên thời kì thị trường biến động.

Bên cạnh đó, ông Đào Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, đội ngũ nhân sự của Motaro có nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, giúp công ty nắm bắt nhanh nhạy nhu cầu và thị hiếu của các khách hàng hiện nay.

Đội ngũ nhân sự Motaro, gồm nhiều bạn trẻ thế hệ Gen Z, trao đổi và giải đáp thắc mắc của các đối tác và khách hàng, thể hiện khả năng nắm bắt nhanh thị hiếu của khách hàng

Trong sự kiện, ông Phạm Xuân Nam - Giám đốc điều hành - trực tiếp giới thiệu tã bỉm Royalsoft, nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng các bà mẹ Việt. Ông khẳng định: “An toàn là yếu tố tiên quyết cho các dòng sản phẩm của Motaro”.

Ông Phạm Xuân Nam - Giám đốc điều hành Motaro trực tiếp giới thiệu tã bỉm Royalsoft, đồng hành cùng các bà mẹ Việt trong hành trình chăm sóc con

Theo Motaro, sản phẩm được phát triển với công nghệ Tender Care™ 360°, thấm hút nhanh, mềm mại; độ thông thoáng gấp 3 lần công nghệ cũ; khả năng thấm hút đến 1.300 ml; vách chống tràn cao 5 cm; đai quần co giãn tốt hơn. Bao bì chia thành 2 bịch nhỏ thuận tiện khi di chuyển, đa dạng kích cỡ phù hợp nhiều lứa tuổi, đã được kiểm nghiệm tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đức (Dermatest GmbH) với khả năng dung nạp da an toàn.

Gian trưng bày tã bỉm Royalsoft với bao bì cải tiến, chia thành 2 bịch nhỏ tiện lợi, các kích cỡ đa dạng, mang đến trải nghiệm an toàn, thoải mái cho trẻ và thuận tiện cho các gia đình khi di chuyển

Sự kiện cũng tri ân các đối tác chiến lược và nhà phân phối, thể hiện tầm nhìn quốc tế và cam kết phát triển bền vững của Motaro. Sau 5 năm tham gia vào thị trường tã bỉm trẻ em, công ty đã xây dựng mạng lưới hơn 5.000 điểm bán, tổ chức hơn 1.000 phiên livestream hỗ trợ đại lý, phát triển đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Thị trường mẹ và bé tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, tập trung vào chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Anh Phương