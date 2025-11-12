Chiều 12/11, tại TPHCM, Motorola đã chính thức trở lại thị trường di động Việt Nam với 5 dòng sản phẩm, một sự kiện được cho là ra mắt nhiều dòng sản phẩm smartphone nhất trong thời gian gần đây.

Motorola đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Trong đó, hãng điện thoại này đưa ra hai dòng sản phẩm giá rẻ là moto g06 power với Pin lên đến 7000mAh, có giá 3,29 triệu đồng, moto g35 5G với kết nối 5G giá 3,79 triệu đồng.

Tiếp đến là hai dòng sản phẩm tầm trung moto g86 Power 5G giá 7,09 triệu đồng và moto edge 60 fusion trang bị màn hình cong giá 8,99 triệu đồng.

Cuối cùng, sản phẩm cao cấp nhất hãng đưa ra lần này là razr 60, dòng điện thoại gập dạng flip với giá 19,99 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm của motorola sẽ do Digiworld phân phối tại Việt Nam và bán lẻ độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Với thế hệ 8x trở về trước, Motorola đã từng gây ấn tượng mạnh bởi dòng điện thoại gập “mỏng như dao cạo” V3 huyền thoại, nên việc hãng trở lại thị trường đã tạo ra nhiều hiệu ứng trong cộng đồng; hơn 300 người đã tham dự sự kiện ra mắt và hơn 6,8 triệu lượt xem trên sóng livestream Facebook cho thấy được sự thu hút của hãng là không nhỏ.

Motorola ký kết hợp tác chiến lược với Thế Giới Di Động. Ảnh: Lê Mỹ

Tuy nhiên, một hãng điện thoại mới trở lại thị trường, quan trọng nhất vẫn là phải chờ doanh số bán hàng và số lượng sản phẩm bán ra mới có thể đo đếm được sự thành công.

Về sản phẩm, một số dòng điện thoại của hãng thực sự đem lại ấn tượng khi trang bị các tính năng như pin dung lượng lớn, độ bền cao, màn hình sắc nét; camera các dòng tầm trung và cao cấp được trang bị cảm biến Sony cho ảnh chụp ấn tượng.

Đồng thời, hãng cũng chọn Thế Giới Di Động, hệ thống bán lẻ điện thoại số 1 trong nước hiện nay, cho thấy đây là một lựa chọn an toàn, nhất là câu chuyện đảm bảo về doanh số.

Nhưng có thể thấy, ngoại trừ ở dòng giá rẻ có thể cạnh tranh được ở mức giá, pin dung lượng lớn, kết nối 5G hay chiếc moto edge 60 fusion được trang bị màn hình cong, các dòng điện thoại còn lại mà hãng ra mắt tại Việt Nam lần này thật sự chưa tạo được khác biệt hay vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường, đặc biệt khi cuộc chơi có mặt những ông lớn như Samsung, Oppo, Xiaomi và những "tay chơi" mới nổi gần đây có thể kể đến là Honor.

Khi mà những chiếc điện thoại được thiết kế gần na ná nhau và nhìn vào ai cũng tưởng là iPhone, thì các hãng bắt đầu tích hợp AI vào để cạnh tranh.

Điển hình cả Samsung, Oppo và Honor đều đã trang bị AI xuống các dòng tầm trung gần như toàn diện; nhưng Motorola cho thấy, trừ chiếc razr 60, còn lại các dòng khác AI cũng mới chỉ ở mức cơ bản.

Đây sẽ là một điểm trừ khá lớn. Trong đó, với mức giá razr 60 là 19,99 triệu cũng khiến nhiều người e ngại, khi với số tiền đó, họ có thể cân nhắc một chiếc điện thoại của hãng khác tốt hơn.

Khó khăn, nhưng không phải Motorola không có cơ hội, với các dòng giá rẻ pin dung lượng lớn, trang bị 5G và smartphone màn hình cong, họ hoàn toàn có thể mở ra một hướng đi mới trên thị trường di động Việt Nam hiện nay.

Tuy vậy, yếu tố bán độc quyền cũng sẽ tạo ra khó khăn không nhỏ, khi muốn phổ cập các dòng này đến số lượng đông đảo người tiêu dùng.