Thiết bị mới đã xuất hiện trên nền tảng Geekbench với tên gọi “Motorola Razr 50s”. Các chuyên gia nhận định Razr 50s có cấu hình nằm giữa Razr 50 và Razr 50 Ultra (còn gọi là Razr 2024 và Razr Plus 2024).

Một chiếc Motorola nắp gập giá rẻ hứa hẹn tạo ra cú hích với thị trường. Ảnh: DT

Kết quả thử nghiệm hiệu năng cho thấy, Motorola Razr 50s đạt 1.040 điểm ở bài đơn nhân và 3.003 với bài đa nhân. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố.

Để so sánh, Motorola Razr 2024 đạt 1.051 điểm với bài đơn nhân và 3.032 điểm ở bài đa nhân. Điều này đồng nghĩa thiết bị nắp gập giá rẻ mới gần như có sức mạnh tương đương với những mẫu tiền nhiệm.

Một số chi tiết khác được hé lộ như Razr 50s dùng chipset MediaTek 7300, với xung nhịp cơ bản 2GHz và 8GB RAM. Bộ xử lý 8 nhân ARM được chia thành hai cụm, mỗi cụm bốn lõi. Điện thoại sẽ cài sẵn Android 14.

Razr 50s được coi là phiên bản giá rẻ so với Razr 2024 có giá khởi điểm 700 USD và 1.000 USD của Razr Plus 2024. Do đó, nó có thể có giá rơi vào khoảng từ 400 đến 500 USD (tương đương 12 triệu đồng).

Đây là mức giá siêu rẻ đối với một chiếc smartphone nắp gập vào thời điểm hiện tại, trong khi vẫn duy trì được hiệu năng tương đối tốt.

Mẫu điện thoại Razr 2024 của Motorola đang là một trong những thiết bị nắp gập có giá trị tốt nhất thị trường hiện nay, do đó một phiên bản giá phải chăng hơn hứa hẹn tạo ra cú hích, thậm chí có thể trở thành ứng viên mạnh mẽ cho danh hiệu smartphone tốt nhất của năm nếu được thực hiện đúng cách.

(Theo DT)