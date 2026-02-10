Đây là dự án nằm trong chuỗi siêu dự án “xông đất” đầu năm 2026, không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô xe máy điện mà còn thể hiện ý chí vươn lên, khát vọng của doanh nghiệp Việt.

Từ dự án hàng chục triệu đô đến “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện quốc gia

Dự lễ khởi công có Ban Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đối tác chiến lược.

Buổi lễ khởi công Nhà máy Xe điện Số 3 MOVEViệt Nam

Với quy mô 30.000m2 và tổng vốn đầu tư đến 20 triệu USD, nhà máy thứ 3 của Xe điện MOVE là dự án công nghiệp trọng điểm đáng chú ý ngay đầu năm 2026. Dự kiến, khi đi vào vận hành, diện tích sản xuất của doanh nghiệp được nâng lên 60.000m2, đưa công suất toàn hệ thống cán mốc 480.000 xe.

MOVE cho biết sẽ tập trung phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao nhằm thiết lập nên trung tâm R&D hàng đầu tại khu vực, từng bước làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

MOVEViệt Nam phát lệnh khởi công nhà máy xe điện số 3, đánh dấu cho hành trình vươn mình mạnh mẽ

Theo đánh giá, việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ từng bước góp phần nâng cao mặt bằng chất lượng xe điện “Made in Vietnam”. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp sẵn sàng cho kịch bản đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng thị trường sang Đông Nam Á từ năm 2026 và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho ngành xe điện Việt.

Với quy mô đầu tư bài bản và lộ trình nội địa hóa rõ ràng, mô hình sản xuất của Xe điện MOVE được nhìn nhận như “thỏi nam châm” tiềm năng thu hút dòng vốn trong bối cảnh kinh tế xanh bùng nổ, mở ra dư địa hợp tác cho các quỹ đầu tư và đối tác công nghiệp tại Việt Nam.

Nghi thức tặng hoa chúc mừng sự hợp tác chiến lược giữa MOVE Việt Nam và đơn vị tổng thầu, khẳng định cam kết chung sức vì một hạ tầng công nghiệp hiện đại và tự chủ.

Nghiêm túc trong việc cho ra đời sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt

Tại buổi lễ khởi công, ông Lê Trường Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xe điện MOVEViệt Nam khẳng định đây là cột mốc chuyển dịch chiến lược từ mở rộng quy mô sang phát triển chiều sâu, hướng đến mục tiêu làm chủ toàn diện từ thiết kế mẫu mã đến công nghệ lõi.

Ông Lê Trường Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xe điện MOVE Việt Nam khẳng định sứ mệnh tự chủ công nghệ của doanh nghiệp

Ông Lê Trường Mạnh nhấn mạnh, cách tiếp cận này định vị MOVE Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp xe điện nội địa hoàn thiện được "thế chân kiềng" từ sản xuất - phân phối - đến hậu mãi.

Hướng đến xanh hóa kinh tế và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, nhà máy MOVEViệt Nam số 3 kỳ vọng trở thành dự án trọng điểm, không chỉ sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của trí tuệ Việt.

Ông Trần Đức Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Andes E&C Việt Nam - đơn vị tổng thầu dự án chia sẻ, dù từng trực tiếp triển khai nhiều công trình quy mô lớn, song tổ hợp sản xuất của Xe điện MOVEViệt Nam vẫn gây ấn tượng bởi tư duy đầu tư bài bản và tiềm năng tăng trưởng đột phá. Dự án không chỉ mở rộng hạ tầng KCN Hưng Yên mà còn góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa địa phương trở thành tâm điểm công nghiệp xanh của khu vực, đồng thời nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Đại diện Andes E&C Việt Nam khẳng định đây là một dự án trọng điểm với tiềm năng lớn

Đại diện MOVE Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp sẽ đầu tư xuyên suốt vào hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng và phát triển các tính năng đột phá. Không dừng lại ở thị trường nội địa, nguồn vốn chiến lược sẽ được tập trung để đưa thương hiệu phủ sóng tại các khu vực trọng điểm của châu Á.

Việc Xe điện MOVE Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thứ 3 tại KCN Hưng Yên không chỉ đánh dấu cột mốc tự chủ sản xuất, mà còn khẳng định năng lực vươn mình mạnh mẽ và tinh thần tự chủ - tự cường của doanh nghiệp Việt.