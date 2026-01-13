Theo Carscoops, chỉ khoảng 18 tháng sau khi áp mức thuế nhập khẩu cao cho xe điện Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội khối, EU đang xem xét khả năng bãi bỏ hoàn toàn các mức thuế này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa xe điện Trung Quốc sẽ “tự do tung hoành” tại châu Âu.

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc một bước ngoặt đáng chú ý trong chính sách đối với xe điện Trung Quốc theo hướng giảm đối đầu. Ảnh: Carscoops

Theo hướng đi mới đang được thảo luận, EU có thể thay thế thuế quan bằng một cơ chế giá tối thiểu đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Mục tiêu vẫn không thay đổi: hạn chế tác động của các khoản trợ cấp và bảo vệ các nhà sản xuất châu Âu, nhưng theo cách mềm dẻo hơn, ít gây đối đầu hơn.

Carscoops dẫn theo tài liệu nội bộ của Ủy ban châu Âu do South China Morning Post tiếp cận, thay vì chịu thuế cao, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ phải đề xuất mức giá “đủ để loại bỏ tác động bất lợi của trợ cấp và mang lại hiệu quả tương đương với thuế quan”. Ngoài ra, EU cũng sẽ cân nhắc những yếu tố khác như cam kết đầu tư sản xuất trong tương lai tại châu Âu của các hãng xe Trung Quốc.

Về lý thuyết, giá tối thiểu sẽ giúp các hãng xe châu Âu có thêm cơ hội để cạnh tranh với những tên tuổi đang lên như BYD hay Chery. Đồng thời, do không còn phải nộp thuế trực tiếp, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ giữ lại được lợi nhuận, qua đó giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Nếu EU thực sự chuyển từ thuế quan sang giá tối thiểu, thị trường có thể bớt căng thẳng hơn. Tuy vậy, các chuyên gia đánh giá người tiêu dùng châu Âu chưa chắc đã được hưởng lợi về giá bán - yếu tố vốn khiến xe điện Trung Quốc trở nên hấp dẫn ngay từ đầu.

Các hãng xe Trung Quốc có thể không phải chịu mức thuế cao khi vào châu Âu, nhưng sẽ bị áp mức giá tối thiểu. Ảnh: Carscoops

Trước đó, EU đã áp mức thuế lên tới 45% đối với xe điện Trung Quốc, tùy theo mức độ hỗ trợ tài chính mà các cuộc điều tra xác định mỗi hãng nhận được từ chính phủ Bắc Kinh. Biện pháp này nhanh chóng châm ngòi cho căng thẳng thương mại song phương.

Trên thực tế, sau khi EU áp thuế cho xe điện vào năm 2024, Trung Quốc đã trả đũa bằng việc đánh thuế ngược lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm sữa, thịt lợn và rượu mạnh.

Trớ trêu ở chỗ, chính thuế quan của EU lại gây khó cho một số thương hiệu phương Tây. Những mẫu xe như BMW iX3, sản xuất tại Trung Quốc rồi xuất khẩu ngược về châu Âu, cũng không tránh khỏi bị đánh thuế. Volvo thậm chí đã phải chuyển dây chuyền sản xuất SUV điện EX30 cho thị trường châu Âu từ Trung Quốc sang Bỉ để né rào cản thuế.

Dù vậy, các biện pháp phòng vệ của EU vẫn chưa thể kìm hãm đà tiến của xe Trung Quốc. Thị phần của các thương hiệu này tại châu Âu liên tục tăng, không chỉ nhờ xe điện mà còn bởi các mẫu hybrid - dòng xe hiện không chịu thuế. Năm 2024, xe Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 2,5% doanh số ô tô tại châu Âu. Đến cuối năm 2025, con số này đã tăng lên khoảng 7%. Riêng tại Anh, gần 1/10 xe bán ra trong năm 2025 mang thương hiệu Trung Quốc.

(Theo Carscoops)

