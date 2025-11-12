Trước khi bị bắt, TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) được biết đến bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube. Hot Tiktoker này bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Liên quan vụ án, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản “khủng”, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Cụ thể số tài sản trên bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Đến ngày 27/12/2024, cơ quan công an thu thêm 12 tỷ đồng, 18 nhà chung cư, biệt thự, xác định 500.000 USD trong tài khoản nước ngoài…

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) cầm đầu, hôm 15/10, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp VKSND cùng cấp khám xét nơi ở của bị can, thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm, 2 ô tô để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản.

Các bị can Hoàng Hường, Phó Đức Nam và Võ Thị Ngọc Ngân

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa số tài sản thu giữ và hoạt động phạm tội của Ngân 98, đồng thời xác minh nguồn gốc hình thành dòng tiền liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Ngân điều hành.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để trốn thuế, bà Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, bị can để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 2 tài sản của bà Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, theo quy định của pháp luật, kê biên tài sản là một trong các biện pháp ngăn chặn để tránh tẩu tán tài sản, đảm bảo thi hành án. Biện pháp kê biên tài sản được áp dụng đối với các bị can, bị cáo phạm các tội mà Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định về việc áp dụng hình phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc buộc bồi thường thiệt hại để bảo đảm thi hành án.

Ngoài các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể kê biên phong tỏa các tài sản do phạm tội mà có, những tài sản có nguồn gốc tội phạm để đảm bảo thi hành án.

Về nguyên tắc, những tài sản do phạm tội mà có, có thể bị tịch thu, những tài sản có liên quan đến tội phạm, là công cụ phương tiện phạm tội thì có thể được xác định là vật chứng của vụ án và được xử lý theo nguyên tắc xử lý vật chứng.