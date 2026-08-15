Khi di sản không chỉ thuộc về quá khứ

Từ năm 1991 đến nay, MSB đã đi qua nhiều biến động của nền kinh tế, những thay đổi của thị trường và không ít lần chuyển mình của chính tổ chức. Hành trình ấy có thể được kể bằng những con số, cột mốc hay thành tựu kinh doanh. Nhưng MSB lựa chọn tôn vinh những điều thầm lặng ở phía sau: Tâm huyết, niềm tin và thanh xuân của nhiều con người.

MSB kỷ niệm 35 năm bằng chuỗi trải nghiệm nội bộ độc đáo.

Qua 35 năm, nhiều điều đã thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ và bồi đắp: Tinh thần tiên phong, bản lĩnh đổi mới và khát vọng vươn lên - những giá trị làm nên di sản MSB. Nhưng di sản không phải câu chuyện đã khép lại trong quá khứ. Di sản thực sự sống khi những giá trị được trao truyền, làm giàu và tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Từ cách nhìn ấy, “Vươn tầm từ di sản” được lựa chọn làm concept thương hiệu cho dấu mốc 35 năm. Không chỉ nhìn lại để tự hào, MSB nhìn lại để lấy đó làm điểm tựa cho những bước tiến xa hơn.

Trong nội bộ, tinh thần ấy được chuyển thành chủ đề “Viết tiếp hành trình di sản”. Mỗi MSBer không chỉ là người kế thừa hành trình 35 năm, mà còn là người tiếp tục làm giàu di sản bằng những đóng góp hôm nay. Và thay vì dừng ở một thông điệp truyền thông, MSB đưa tinh thần này vào chuỗi hoạt động xuyên suốt năm 2026: Từ thấu hiểu những gì đã được trao truyền, nuôi dưỡng niềm tự hào đến chủ động kiến tạo những giá trị mới cho tương lai.

Hiểu điều mình đang kế thừa để kiến tạo tương lai

Với M-Missions, câu chuyện 35 năm được đưa đến gần hơn với CBNV thông qua các hoạt động tương tác online trên toàn hệ thống. Sau ba tháng, chương trình ghi nhận hơn 7.000 CBNV tham gia tìm hiểu lịch sử MSB, hơn 4.000 video lan tỏa niềm tự hào về ngân hàng, gần 8.000 người thay avatar chào mừng sinh nhật MSB, cùng hàng nghìn ý tưởng đổi mới trong công việc. Những con số cho thấy mức độ hưởng ứng của người MSB.

Nhưng ý nghĩa của M-Missions còn nằm ở sự kết nối của mỗi người với hành trình chung - hiểu thêm một câu chuyện, chia sẻ một niềm tự hào và nhận ra những giá trị mình đang tiếp nối. Khi hiểu mình đang kế thừa điều gì, mỗi MSBer cũng có thêm động lực để gìn giữ, làm giàu và sẵn sàng tạo ra giá trị mới bằng hành động mỗi ngày.

Trong khi đó, M-Legacy đặt ra một câu hỏi hướng về phía trước: Thế hệ hôm nay sẽ để lại điều gì cho MSB của mai sau?

Gần 200 sáng kiến đã được các đơn vị gửi về, trong đó Top 10 đề án xuất sắc nhất được lựa chọn để tiếp tục phát triển và hiện thực hóa. Các sáng kiến hướng tới tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, CBNV và hoạt động kinh doanh. Điểm chung của những ý tưởng này không chỉ là giải quyết bài toán của hiện tại, mà còn hướng tới khả năng lan tỏa, nhân rộng và tạo tác động bền vững. Bởi một cách làm mới, một sáng kiến có giá trị hôm nay hoàn toàn có thể trở thành di sản cho những người đến sau. Khi tập thể đồng lòng kiến tạo di sản mới, đó cũng là cách MSB viết tiếp hành trình vươn tầm. Và cũng từ đó, tinh thần “viết tiếp” được chuyển từ niềm tự hào thành hành động: Không chỉ kế thừa những gì đã có, mà chủ động tạo thêm những giá trị mới.

Khi tập thể đồng lòng kiến tạo di sản mới, đó cũng là cách MSB viết tiếp hành trình vươn tầm.

Di sản được viết nên bởi mỗi người MSB

Thay vì dành sân khấu để kể lại thành tựu, MSB lựa chọn kể câu chuyện 35 năm bằng chính những con người đã làm nên hành trình ấy: Từ thế hệ đặt nền móng, những người bền bỉ đồng hành qua các giai đoạn chuyển mình đến thế hệ hôm nay đang mở ra những chặng đường mới.

Màn diễu hành tôn vinh bản sắc quy mô lên đến 6.000 người trong M-Festival.

Tinh thần ấy hiện diện trong từng điểm chạm của M-Festival: “Trang vàng Di sản” ghi tên 8.000 CBNV, màn diễu hành tôn vinh bản sắc quy mô 6.000 người, tiết mục nghệ thuật tái hiện hành trình cảm xúc của 3 thế hệ MSB và nghi thức đặc biệt tri ân toàn thể CBNV... Tất cả đều hướng đến một điểm chung: Đưa con người trở thành nhân vật trung tâm của lễ sinh nhật.

Từ vài trăm đến hàng nghìn ngày đồng hành, những lời cảm ơn đã chạm đến cảm xúc và được 8.000 CBNV tự hào chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi gần 8.000 hành trình ấy cùng hội tụ, di sản MSB không còn là một khái niệm trừu tượng. Đó là khi mỗi người nhận ra: mình có tên trong hành trình ấy, mình là một phần được trân trọng và chính mình đang viết tiếp tương lai MSB.

35 năm là một dấu mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. “Vươn tầm từ di sản” là khát vọng của MSB: kế thừa những giá trị đã được bồi đắp để tiếp tục đổi mới và tiến xa hơn.

“Viết tiếp hành trình di sản” là cách mỗi MSBer biến khát vọng ấy thành hành động, bằng những đóng góp của mình hôm nay. Bởi sau cùng, di sản đẹp nhất của một thương hiệu không phải là những gì đã làm được, mà là những gì truyền cảm hứng để các thế hệ sau viết tiếp. Đó cũng là cách MSB tiếp tục vươn tầm: trân trọng những gì đã có và cùng nhau kiến tạo những dấu ấn mới cho tương lai.

Bích Đào