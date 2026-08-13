Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng thương mại.

Nội dung cuộc họp xoay quanh các vấn đề về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, an toàn hệ thống, phòng chống tội phạm; các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; các kiến nghị, đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng phải hoạt động an toàn và hiện đại hơn

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ xác định: Hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

"Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng làm việc với NHNN và các TCTD sáng 13/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể.

“Muốn tăng trưởng hai con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của NHNN", Thủ tướng nêu rõ.

NHNN cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: Lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh, hiệu quả, đề xuất chính sách phải cụ thể, các giải pháp điều hành phải linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm, đúng liều lượng; chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện năng lực và bản lĩnh điều hành của NHNN trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; NHNN cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp điều hành chủ động, sáng tạo, hiện đại và quyết liệt. Đồng thời, các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN.

Ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

NHNN cần duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng...

Xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cảnh báo, có phương án chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động.

Thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Các tổ chức tín dụng cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.