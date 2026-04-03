Theo đó, MSB quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở 3 Chi nhánh gồm Hà Nam, Huế, Bắc Ninh đồng thời chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Bùi Thị Xuân, cụ thể như sau:

Chi nhánh Hà Nam:

Địa chỉ cũ: Số 104 Trần Phú, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ mới: Lô số 10+11/LK2A, thuộc KĐT sinh thái và DVTM Lam Hạ, đường Lê Công Thanh, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh Huế:

Địa chỉ cũ: Số 14B Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Địa chỉ mới: một phần diện tích tầng 1 và tầng 2, tòa nhà VNPT Huế, số 04 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Chi nhánh Bắc Ninh:

Địa chỉ cũ: Số 274-276 đường Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ mới: một nửa diện tích tầng 1 và một nửa diện tích tầng 2 Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Giao dịch Bùi Thị Xuân

Địa chỉ cũ: Một phần tầng trệt Tòa nhà Cao ốc văn phòng HDTC, số 36 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM.

Địa chỉ mới: Một phần diện tích tầng trệt tại số 59 - 59B Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, TP.HCM

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Bùi Thị Xuân.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Định

Với không gian giao dịch hiện đại, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết:

Website: www.msb.com.vn

Hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp)

(Nguồn: MSB)