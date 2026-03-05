Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 vừa có công văn số 505/KV1-QLGS1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Phòng giao dịch Hàng Đậu trực thuộc Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, MSB quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hàng Đậu và đổi tên thành Phòng Giao dịch Ngọc Hồi, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 16 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, TP. Hà Nội

- Địa chỉ mới: Căn số TT1-01, Khu nhà ở kinh doanh thương mại thấp tầng thuộc khu nhà ở xã hội IEC tại ô quy hoạch B3-2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị ký hiệu S5, xã Thanh Trì, TP. Hà Nội

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Hàng Đậu.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Ngọc Hồi

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

(Nguồn: MSB)