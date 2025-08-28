Ngày 28/8, không gian triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng với chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai” đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP. Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Gian triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng được chia thành 5 phân khu chuyên đề. Trong đó, phân khu thứ nhất mang tên "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Ngân hàng". Đây là không gian ghi dấu sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngành Ngân hàng Việt Nam. Biểu tượng Sao vàng thiêng liêng nơi đây thể hiện nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng vươn cao và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước.

Với phân khu "Đồng tiền Việt Nam - Khẳng định chủ quyền, đồng hành cùng phát triển đất nước" tái hiện 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc luôn có sự song hành của đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng tiền Việt Nam trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, điểm nhấn là tấm bản đồ Việt Nam được ghép từ những đồng tiền đang lưu hành - nơi hình ảnh đất nước hiện lên qua dòng chảy tài chính của nhân dân.

Qua đó khẳng định rõ ràng chủ quyền quốc gia về tiền tệ - một dấu ấn độc lập, một nền tài chính tự chủ, một cam kết đồng hành vì sự hưng thịnh của đất nước.