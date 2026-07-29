Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 vừa có công văn số 1602/KV1-QLGS1 và 1603/KV1-QLGS1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Chi nhánh Sở Giao dịch và Phòng giao dịch Hùng Vương trực thuộc Chi nhánh Đống Đa.

Theo đó, MSB quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Sở Giao dịch và Phòng giao dịch Hùng Vương, cụ thể như sau:

Chi nhánh Sở Giao dịch:

Địa chỉ cũ: Một phần diện tích tầng 1, 2 và 3 Tòa nhà số 28 Hàn Thuyên, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Địa chỉ mới: Một phần diện tích tầng 1, Tòa nhà số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội

Phòng Giao dịch Hùng Vương:

Địa chỉ cũ: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội

Địa chỉ mới: Một phần diện tích tầng 1, 2 và 3 Tòa nhà số 28 Hàn Thuyên, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB khẳng định luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống hơn 7.000 cán bộ nhân viên, MSB đang phục vụ hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết:

Website: https://www.msb.com.vn/vi

Hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp)

(Nguồn: MSB)