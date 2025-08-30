Quyết định được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1, số 2295/KV1-QLGS1 ngày 12 tháng 8 năm 2025 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Sở Giao Dịch. Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Sở Giao dịch sẽ thay đổi địa điểm, từ số 33 Bà Triệu (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) đến địa chỉ mới: một phần diện tích tầng 1, 2 và 3 Tòa nhà số 28 Hàn Thuyên (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội).

Ngày dự kiến chuyển sang địa điểm mới: 8/9/2025.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết truy cập vào www.msb.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

Ngọc Minh