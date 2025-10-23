Việc hợp tác với các bệnh viện tạo dựng môi trường thanh toán hiện đại là một trong những hành động hiện thực hóa mục tiêu đó.

Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ xu thế chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố hợp tác triển khai giải pháp thanh toán thu hộ viện phí tiên tiến MSBPay On POS. Sự hợp tác này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quy trình thu phí của bệnh viện mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai đơn vị trong việc đặt người bệnh làm trung tâm, tối ưu hóa trải nghiệm khám chữa bệnh trong kỷ nguyên số.

Đại diện MSB gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh

MSBPay On POS nổi bật với khả năng chấp nhận thanh toán đa kênh, từ quét mã QR của các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử, cho đến các hình thức thanh toán không tiếp xúc khác. Với giải pháp này, người bệnh có thể dễ dàng thanh toán viện phí chỉ với thao tác quét mã QR trên thiết bị POS nhỏ gọn, không cần tiền mặt hay tài khoản ngân hàng. Giải pháp không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh và người nhà người bệnh mà còn tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính tại bệnh viện, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và an toàn trong thu phí.

Đại diện MSB cho biết, ngân hàng này xác định chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm, trong đó lĩnh vực y tế luôn được ưu tiên. “Sự hợp tác với Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng mạng lưới thanh toán số của chúng tôi mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Ngân hàng trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, giúp các dịch vụ thiết yếu như khám chữa bệnh trở nên dễ tiếp cận và nhẹ nhàng hơn cho mọi người dân.”

Để đẩy mạnh việc thanh toán tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh được diễn ra thông suốt, MSB cam kết hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai, bao gồm cả đào tạo đội ngũ, cung cấp thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát vận hành thực tế, nhằm đảm bảo giải pháp được ứng dụng hiệu quả, bền vững và thuận lợi tại bệnh viện.

Thông qua hợp tác chiến lược này, MSB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu trong chuyển đổi số ngành y tế, xây dựng cộng đồng người dùng trung thành và mở rộng hệ sinh thái tài chính số. MSB kỳ vọng MSBPay On POS sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển bền vững hệ thống y tế thông minh tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, hai bên cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các giải pháp số hóa khác, bao gồm cả việc tích hợp hệ thống đặt lịch khám và thanh toán trước, nhằm hoàn thiện “hệ sinh thái bệnh viện thông minh” tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện khác trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công cộng.