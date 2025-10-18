Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã nhấn mạnh tại sự kiện Sóng Festival, một hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10, do Báo Tiền Phong và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng và các bên liên quan tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, nhanh chóng phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tăng cường kết nối với quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số; tăng cường tuyên truyền, lan tỏa kiến thức và kỹ năng thanh toán số.

“Đây không chỉ là lễ hội sôi động dành cho giới trẻ, mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong quá trình chuyển đổi số quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch ngân hàng; tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20-25% mỗi năm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện Sóng Festival 2025 diễn ra tối 18/10 tại Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán số. Với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ngày thẻ Việt Nam 2025 đã truyền tải thông điệp về niềm tin vào sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc, bảo vệ tài sản cho người dân, doanh nghiệp.

“Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong thanh toán. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, góp phần triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân mà Bộ Chính trị đã ban hành”, Phó Thủ tướng nói.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cam kết, ngành ngân hàng sẽ triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới mọi mặt của đời sống, cũng như quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

Theo Phó Thống đốc, những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Trong bối cảnh AI và tấn công dữ liệu ngày càng tinh vi, yếu tố bảo mật, an toàn giao dịch, bảo vệ tài sản số được các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đặc biệt chú trọng.

Với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp: chỉ một cú chạm qua thẻ, mã QR hay sinh trắc học có thể mở ra vạn kết nối, từ kết nối công nghệ - tiêu dùng - tài chính đến niềm tin vào hệ sinh thái thanh toán số an toàn, minh bạch và bền vững trong tương lai số của Việt Nam.