Mùa giải của MU tiếp tục chìm sâu trong khó khăn, khi tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2027.

Báo chí Anh trước đó tiết lộ, MU lo ngại chân sút người Slovenia gặp chấn thương dai dẳng ở ống chân, có thể ngồi ngoài hết năm 2026.

Giờ đây, nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực. Tình hình càng thêm nghiêm trọng bởi đội chủ sân Old Trafford không chiêu mộ thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sesko nghỉ đến đầu năm 2027 - Ảnh: SunSport

Sesko phải vật lộn với chấn thương từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, khiến anh mới chỉ có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

MU dự kiến để cựu tiền đạo RB Leipzig nghỉ thi đấu đến đầu năm mới nhằm tạo điều kiện cho anh hồi phục, tránh phải phẫu thuật.

Chân sút 23 tuổi dính chấn thương từ mùa trước nhưng nén đau thi đấu. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương hiện khiến Sesko không thể tiếp tục ra sân.

MU chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng của tuyển thủ Slovenia. Dù vậy, thông tin anh phải nghỉ dài hạn làm người hâm mộ Red Devils không khỏi ngán ngẩm.

Một cổ động viên viết mỉa mai trên mạng xã hội X: "May mà INEOS mua tiền đạo dự phòng Rashford trong mùa hè rồi đấy".

Người khác bức xúc: "Kỳ chuyển nhượng hè của MU từ dưới mức trung bình giờ đã trở thành trò hề lố bịch".

Tài khoản khác thì chỉ trích: "Làm tốt lắm, Jason Wilcox và những gã hề còn lại, với cái cách xây dựng đội hình này".

Cả cộng đồng người hâm mộ đều nói phải mua thêm hậu vệ trái và tiền đạo. Giờ nhìn xem, Sesko và Luke Shaw chấn thương suốt".