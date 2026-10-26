Bảng xếp hạng vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 8 7 0 1 11 21
2 Arsenal 8 7 0 1 8 21
3 Brighton 8 5 1 2 16 16
4 Liverpool 8 4 3 1 3 15
5 Chelsea 8 4 1 3 2 13
6 Brentford 8 2 5 1 5 11
7 Leeds 8 2 5 1 3 11
8 Newcastle 8 3 2 3 -2 11
9 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11
10 Hull City 8 2 4 2 1 10
11 Everton 8 2 4 2 -1 10
12 Ipswich 8 3 1 4 -4 10
13 Bournemouth 8 2 3 3 -1 9
14 Tottenham 8 2 3 3 -2 9
15 Fulham 8 2 2 4 -2 8
16 Manchester United 8 1 4 3 -3 7
17 Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7
18 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6
19 Coventry 8 2 0 6 -9 6
20 Sunderland 8 1 2 5 -8 5

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