Michael Carrick vẫn được giữ lại dẫn dắt MU trong chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này.

Các nguồn tin từ MU cho hay, Carrick sẽ được trao cơ hội xoay chuyển tình thế, bất chấp chuỗi 8 trận không thắng và đội bóng tụt xuống thứ 16 trên BXH.

Theo những người trong cuộc, các cầu thủ và ban huấn luyện đang tập trung chuẩn bị cho màn đáp trả tại Stamford Bridge, sau thảm bại 0-3 trước Bournemouth.

Michael Carrick lái xe đến sân tập Carrington sáng qua (27/10) - Ảnh: Eamonn

Michael Carrick có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington từ 7h30 sáng thứ Ba (27/10) để chỉ đạo buổi tập trong ngày.

Hầu hết thành viên được nghỉ hôm đầu tuần nhưng đã trở lại lúc 10h sáng, bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào khung giờ trưa ở vòng 9 Premier League.

Lãnh đạo Quỷ đỏ chưa chọn được HLV ưng ý, giữa các ứng viên tự do gồm Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann.

Fabian Hurzeler gần như đã bị loại khỏi danh sách do khoản bồi thường rất lớn mà MU sẽ phải trả cho Brighton để có được chiến lược gia người Đức.

HLV Aston Villa - Unai Emery cũng được một số nhân vật tại Old Trafford đánh giá cao. Tuy nhiên, ông còn hợp đồng với đội chủ sân Villa Park đến năm 2029 và chi phí đưa ông về "nhà hát" cực kỳ tốn kém.

Emery hiện giữ chức danh "nhà quản lý" tại Aston Villa, với quyền hạn rộng hơn, trong khi MU kiên định với mô hình HLV trưởng kể từ khi Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng sở hữu CLB.

MU từng chi 10 triệu euro, tương đương 8,4 triệu bảng, để giải phóng hợp đồng của Amorim với Sporting Lisbon vào tháng 10/2024.

Trước đó, đội bóng chỉ phải trả 2,5 triệu bảng để đưa Erik ten Hag từ Ajax về vào năm 2022. Còn Molde nhận 500.000 bảng khi Solskjaer chính thức được bổ nhiệm vào tháng 3/2019.

Quỷ đỏ không phải trả phí bồi thường lúc bổ nhiệm David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Carrick.